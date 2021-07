Wie zijn de internationale blikvangers van de dag en welke landgenoten komen maandag in actie in Tokio? Het overzicht van de derde olympische dag.

Blikvangers van de dag

Mathieu van der Poel begint om 8 uur aan de olympische mountainbikerace, waar hij al jaren van droomt en waarvoor hij al na een goeie week uit de Tour de France stapte. Het zeer technische en bochtige parcours met vijf korte, steile hellingen en zeer verraderlijke afdalingen moet hem perfect liggen. Zo'n omloop is immers in het voordeel van de explosieve 'intervaltypes' met een hoog piekvermogen en een snelle recuperatie. Van der Poels grote obstakel wordt vooral de hitte en de vochtigheidsgraad (de race wordt om 15 uur, Japanse tijd, gereden) en misschien zelfs de jetlag, nadat hij pas vrijdag in Tokio is aangekomen. Zijn grootste concurrenten: de jonge Brit Tom Pidcock die met overmacht de wereldbeker in Nové Mesto won, de Zwitserse titelverdediger en achtvoudig wereldkampioen Nino Schurter, zijn landgenoot Mathias Flückiger, die dit seizoen de wereldbekermanches in Leogang en Les Gets naar zijn hand zette, de Tsjech Ondrej Cink, die op die wereldbekers telkens tweede werd, en de Franse wereldkampioen Jordan Sarrou, derde in Les Gets. De Braziliaan Henrique Avancini, gewend aan de hitte, is een outsider.De Belg Jens Schuermans (28), die in Rio 2016 als 18e eindigde, is perfect voorbereid op de hitte, maar zal toch moeten knokken voor een toptienplaats.* Het wordt een van de topdagen in het zwemmen, met mogelijk een nieuw, zoveelste wereldrecord voor de Brit Adam Peaty op de 100 m schoolslag (4.12 uur). Spannender wordt het allicht op de 100 m vlinderslag bij de dames (3.30 uur), met een strijd tussen de Chinese topfavoriete Yufei Zhang, en haar uitdaagsters: de Australische Emma McKeon, de Canadese Margaret MacNeil, de Zweedse Sarah Sjöström en het Amerikaanse tienerfenomeneen Torri Huske (18).De 4x100 meter vrije slag (5.05 uur) wordt allicht een felle strijd tussen de Russen (met Kliment Kolesnikov en Andrei Minakov als speerpunten), de VS (Caeleb Dressel en Zach Apple) en Australië (Kyle Chalmers) en Italië (Alessandro Miresi).Dé gehypete clash van de ochtendsessie (4.20 uur) wordt echter die tussen Katie Ledecky en Ariarne Titmus. De 20-jarige Australische stuntte op het WK 2019 door de Amerikaanse te verslaan op de 400 m vrije slag, maar Ledecky had toen last van een maagvirus. Titmus bleef daarna progressie maken en kwam op de jongste Australische trials, zonder te taperen en met nog last van een schouderblessure, op slechts 46 honderdsten van Ledecky's wereldrecord, daterend van Rio 2016 (3:56.46). De Amerikaanse strandde op haar trials op slechts 4:01.27, maar zwom in de reeksen in Tokio wél sneller dan Titmus: 4:00.45 vs. 4:01.66.* In Japan zullen alle ogen gericht zijn op de allroundfinale voor landenteams in het turnen (vanaf 12 uur). Al moeten de jonge Japanners,onder leiding van Daiki Hashimoto, voor het goud afrekenen met de Chinezen en de Russen (de regerende wereldkampioenen, met onder meer de individuele regerende wereldkampioen Nikita Nagornyy), weliswaar nu onder de vlag van het Russische Olympische Comité. Zij kunnen een einde maken aan een reeks van drie opeenvolgende olympische titels voor Japan. In de kwalificaties lagen de drie landen heel dicht bij elkaar: Japan scoorde 262.251, China 262.061 en het 'Russian Olympic Comite Team' 261.945.* In het judo hopen de Japanners op een nieuwe olympische titel voor hun judogod Shohei Ono. Die is in de -73 kg-categorie al sinds 2015 (!) ongeslagen.*Tweede poulematch van de Red Lions in het hockey, tegen Duitsland (2.30 uur).* Lore Bruggeman (19) debuteert op de Spelen in het street-onderdeel van het skateboarden (voorrondes, 1.30 uur, 2.41 uur, 3.22 uur, 4.03 uur, finale om 5.25 uur)* Race 3 en 4 (5 uur en 6.15 uur ) voor zeilers Wannes Van Laer (Laser) en Emma Plasschaert (Laser Radial, 7.30 uur en 8.45 uur)* Poulewedstrijden voor de 3x3 Lions (4.35 uur vs. China, 11.40 uur vs. Nederland).* Louis Croenen (27) staat voor het eerst op het startblok, voor de reeksen van de 200 m vlinderslag (tweede race middagsessie, 12.29 uur). Hij heeft de 20e beste seizoenstijd op de olympische startlijst (1.55.69).* Al om 23.30 uur start Claire Michel (32) in haar tweede olympische triatlon, met landgenote Valerie Barthelemy (30) aan haar zijde. Zij zullen allicht tekortschieten tegen de Amerikaanse toppers Katie Zaferes, Summer Rappaport en Taylor Knibb en de Britse Jessica Learmonth en Georgia Taylor-Brown, maar kunnen in een goede dag wel top tien halen.