Wie zijn de internationale blikvangers van de dag en welke landgenoten komen maandag in actie in Tokio? Het overzicht van de vierde olympische dag.

Belgische medaillekansen

In juni werd Matthias Casse (24) in Boedapest de eerste Belgische wereldkampioen judo bij de mannen. Een belangrijke opstap naar een nog groter doel: olympisch goud, 41 jaar nadat Robert Van de Walle in 1980 als enige en laatste Belgische man olympisch judogoud veroverde.

In juni werd Matthias Casse (24) in Boedapest de eerste Belgische wereldkampioen judo bij de mannen. Een belangrijke opstap naar een nog groter doel: olympisch goud, 41 jaar nadat Robert Van de Walle in 1980 als enige en laatste Belgische man olympisch judogoud veroverde.Qua kracht en conditie is de Hemiksemnaar de allerbeste, technisch is hij heel allround en mentaal is hij nagenoeg onbreekbaar. Het recept voor een olympische titel of op zijn minst een medaille. Al is dat in de koninginnenklasse van het mannenjudo (-81 kg), met minieme verschillen tussen de brede top, niet vanzelfsprekend. Eén figuurlijke bananenschil kan fataal zijn, maar Casse is een meester in die te ontwijken.Zijn programma: eerste ronde tegen de Puertoricaan Adrian Gandia (IJF 33) (vanaf 4 uur), eventueel kwartfinale tegen de Zweed Robin Pacek (IJF 28) of de Rus Alan Khoebetsov (IJF 8) (6.43 uur), eventuele halve finale (10.51 uur) tegen mogelijk de Turk Vedat Albayrak (IJF 4) en pas in de kleine finale (11.49 uur) of finale (12.09 uur) tegen de twee andere grote favorieten: de Israëliër Sagi Muki (IJF 2, wereldkampioen 2019, Europees kampioen 2018) of de Georgiër Tato Grigalashvili (IJF 3), die door Casse geklopt werd in de voorbije WK-finale. Daar tekende Muki niet present, en dat is het zwarte beest van de Hemiksemnaar.In de ochtendsessie van het zwemmen in Japan staat de finale van de 200 m vrije slag bij de mannen (3.43 uur) op het menu. De Brit Duncan Scott is de topfavoriet. Hij was met ruime voorsprong de snelste in de halve finales (1:44.60).Het is ook uitkijken naar de twee jonge supertalenten die zich hebben geplaatst voor de finale: de 18-jarige Zuid-Koreaan Hwang Sunwoo, die de snelste was in de reeksen (1:44.62), en daar een wereldrecord bij de junioren zwom. En de pas 16-jarige Roemeen Davide Popovici, die onlangs op het EK voor junioren al verbaasde.De 100 m rugslag bij de vrouwen (3.51 uur Belgische tijd) wordt een duel tussen de Canadese Kylie Masse, de Amerikaanse Regan Smith en pas 19-jarige Kaylee McKeown, die op de Australische trials het wereldrecord van Smith verbeterde tot 57.45. Dé nieuwe darling van het Australische zwemmen die vorig jaar nog de dood van haar vader, gestorven aan hersenkanker, moest verwerken. Smith was in de halve finale in Tokio wel de snelste met 57.86, voor Masse (58.09) en McKeown (58.11).Op de 100 m rugslag bij de mannen (3.59 uur) wordt het allicht een duel tussen de Amerikaanse titelverdediger en wereldrecordhouder Ryan Murphy en de Rus Kliment Kolesnikov. In de halve finales gaven ze elkaar geen duimbreed toe (54.24 vs. 52.29).De 100 m schoolslag bij de vrouwen (4.17 uur) belooft een spannend duel te worden tussen de Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker (de snelste in de halve finale met 1:05.07) en de Amerikaanse Lilly King (1:05.40 in de halve finale), sinds de Spelen in Rio dé koningin in haar specialiteit.* De Amerikaanse Simone Biles, de GOAT van het vrouwenturnen, kan haar eerste gouden medaille veroveren, in de allroundfinale voor landenteams (vanaf 12.45 uur). Het goud dat voor de Amerikaanse dames (naast Biles ook nog Mykayla Skinner, Sunisa Lee en Grace McCallum) tot zondag vanzelfsprekend leek, zoals op élk teamevent, op élke Spelen en op elk WK sinds 2011, waar ze ook telkens de kwalificaties als eersten afsloten. Maar dat was vorige zondag in Tokio niet het geval: de jonge turnsters van het Russian Olympic Committee Team (Angelina Melnikova, Vladislava Urazova, Viktoriia Listunova, Liliia Akhaimova), prijkten na vier toestellen aan de leiding, met 171.629 punten, ruim een punt meer dan de VS, met 170.562. Zelfs Simone Biles presteerde niet volgens haar hoge standaard, met verschillende foutjes op alle toestellen.* De Belgische sportliefhebbers zullen echter vooral uitkijken naar de Belgische meisjes Nina Derwael (21), Maellyse Brassart (20), Lisa Vaelen (16) en Jutta Verkest (15) die zich zondag met een historische vijfde plaats (163.895) kwalificeerden voor de finale, met acht teams, in een resterend deelnemersveld van alleen maar grote turnlanden, voor Groot-Brittannië (163.396), Italië (163.330) en Japan (162.662).De kloof met die landen was dus vrij klein, maar of Derwael en co in de finale weer vijfde of achtste worden, nu al is het de beste prestatie ooit van een Belgische damesploeg in het turnen. Het zal vooral zaak zijn om op de sprong beter te presteren en de kwalificatieoefeningen op de andere toestellen te herhalen.In de teamfinale starten alle landen opnieuw vanaf nul, per toestel komen drie gymnastes in actie. Tijdens de teamfinale worden alle scores in rekening gebracht voor het eindresultaat. * In de finale van het softbal de olympische titel staan de Amerikaanse en de Japanse vrouwen tegenover elkaar (13 uur), 13 jaar nadat de sport voor het laatst op het olympische programma stond. Toen stuntte Japan tegen de VS, onder leiding van vedette Yukiko Ueno. Die is er nu 39, maar wil haar land opnieuw naar goud stuwen. De Amerikaanse dames klopten in de groepsfase wel al Japan, met 2-1.* Louis Croenen (27) probeert zich te plaatsen voor de finale van de 200 m vlinderslag (om 4.35 uur). Hij zal daarvoor zijn Belgisch record (1:55.39) stevig moeten verbeteren en beter moeten doen dan in de reeksen, waar hij 1:55.78 zwom, de vijfde tijd in zijn carrière, als veertiende van de zestien halve finalisten. Een halve finale 's morgens kan wel in zijn voordeel zijn als goeie ochtendzwemmer.Croenen kan de tweede Belgische man worden die twee individuele olympische finales op rij zwemt, na Gérard Blitzin 1920 (3e) en 1924 (4e), op de 100 m rugslag. In Rio 2016 was Croenen al 8e.* Tennisster Alison Van Uytvanck speelt na haar verrassende winst tegen Petra Kvitova in de derde ronde van het enkelspel tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza (vanaf 4 uur).* Eerste competitiedag voor zeilsters Isaura Maenhaut (22) en Anouk Geurts (21) in de 49'ers FX-klasse, races 1 en 2 om 5 uur en 5.55 uur.* Badmintonster Lianne Tan (30) begint om 5.40 uur aan haar toernooi, tegen een speelster uit Myanmar.* Gita Michiels (38) start om 8 uur in de crosscountryrace in het mountainbiken. Zij had geen ideale voorbereiding, nadat ze in juni bij een val in de wereldbekermanche in het Oostenrijkse Leogang een barst in de kop van het schouderblad opliep. Top tien wordt dus moeilijk voor haar. * Zeilraces 5 en 6 voor Emma Plasschaert (Laser Radial, om 5 uur en 6.15 uur) en voor Wannes Van Laer (5.15 uur en 6.10 uur). Plasschaert staat momenteel 11e in de tussenstand.* Eerste groepsmatch voor de Belgian Cats, tegen Australië (10.20 uur). Dat is normaal gezien een maatje te groot voor onze Belgische vrouwen, zelfs nadat sterspeelster Liz Cambage wegens mentale problemen afhaakte. Zelfs zonder haar versloegen de Opals in de voorbereiding op de Spelen de Amerikaanse dames, tegen wie ze op het WK in 2018 in de finale verloren. Op een groter toneel kan de afwezigheid van Cambage wel doorwegen, maar Australië beschikt hoe dan ook over een zeer sterk collectief, aangevoerd door Bec Allen (die met Valencia de EuroCup won). Als de Cats verliezen wordt het vooral zaak om de kloof beperkt te houden, want de score kan meetellen richting kwalificatie voor de kwartfinale (met de twee beste derdes van elke poule).* Derde poulewedstrijd voor de Red Lions, tegen Zuid-Afrika (11.30 uur). Na winst tegen toplanden Nederland (3-1) en Duitsland (3-1) moet dat een hapklare brok worden voor de Belgische hockeymannen.* Laatste poulewedstrijd (7.40 uur) tegen Polen en (nu al zekere) kwartfinales voor de 3x3 Belgian Lions (vanaf 14 uur of 15.20 uur). Na zes wedstrijden zijn de Belgen vierde, en de nummers drie tot zes van de twee groepen spelen de kwartfinales. De top twee stoten rechtstreeks door naar de halve finale. De nummers zeven en acht zijn uitgeschakeld, maar zo ver kunnen de Lions niet meer zakken.