Wie zijn de internationale blikvangers van de dag en welke landgenoten komen woensdag in actie in Tokio? Het overzicht van de vijfde olympische dag.

De Belgische medaillekansen

Twee medaillekansen in één wedstrijd: de olympische tijdrit bij de mannen, met Remco Evenepoel (21) en Wout van Aert (26). Op een parcours dat hen beiden perfect moet liggen. Over een heuvelachtig circuit, dat deels over de Fuji International Speedway gaat en dat twee keer afgelegd moet worden, goed voor 769 hoogtemeters over 44,2 km. Per ronde moeten de renners twee hellingen beklimmen, van zo'n 5 en 2 kilometer. Niet zo steil (zo'n 4 à 5 procent, weliswaar met een paar steilere gedeeltes) en dus geschikt voor tempoklimmers als Van Aert en Evenepoel. Ter vergelijking: per kilometer moeten 17,2 hoogtemeters overbrugd worden. In de twee tijdritten in de Tour, waarin Van Aert respectievelijk als vierde (met een nog mindere conditie) en als eerste eindigde, waren dat er 11,3 en 7,8. Zwaardere olympische kost dus, maar de Kempenaar bewees vorige zaterdag in de wegrit dat dat allicht geen nadeel zal zijn ten opzichte van de lichtere renners, zoals onder meer Evenepoel. Die bleek dan weer niet over de verhoopte benen te beschikken, zal dat vier dagen later wel het geval zijn?Hun allicht grootste concurrent, Filippo Ganna, startte niet in de wegrit. Dus wordt het afwachten hoe veel frisser de Italiaan zal zijn, ook op dat heuvelachtige parcours. Al bewees Ganna in het verleden al dat hij zo'n omloop ook aankan. De vraag is in hoeverre zijn voorbereiding voor de teamachtervolging op de piste daar een invloed op gehad heeft.Andere belangrijke concurrent: Rohan Dennis, die als het mentaal goed zit, al bewees dat hij een zeer straffe tijdrit uit zijn benen kan schudden, zoals op het WK 2019 toen hij goud pakte voor Evenepoel. Overige medaillekanshebbers: Tom Dumoulin, Stefan Küng, Rémi Cavagna, Kasper Asgreen, Brandon McNulty en Primoz Roglic.Starttijden: Remco Evenepoel begint om 7.59 uur, Wout van Aert, als voorlaatste, om 9.08 uur (Belgische tijd), anderhalve minuut voor Ganna. Tegen goed 10 uur zullen we weten of de Schepdaalnaar en/of de Herentalsenaar een medaille hebben behaald. Voor Van Aert zou het de tweede plak zijn na het zilver op de wegrit. Wordt hij weer tweede, dan evenaart hij Ivo Van Damme, die in Montréal, in 1976, als laatste Belg twee olympische medailles behaalde op één Spelen (800 en 1500 meter). Wordt Van Aert olympisch kampioen, dan doet de Jumbo-Vismarenner qua kleur van één medaille zelfs nog beter. * Halve finales voor de 3x3 Lions in het basketbal (11.40 uur): tegen Letland, waartegen ze zeker kansen hebben. Vorige zaterdag wonnen ze nog met één punt (21-20). In de finale kunnen de Belgen Servië tegenkomen, en dat is normaal gezien buiten categorie. Maar in dat geval hebben Nick Celis en co al hun medaille beet. De kleine finale wordt gespeeld om 14.15 uur, de finale om 15.25 uur.Het was een van de hoogtepunten van het olympische zwemtoernooi tot dusver: de 400 meter vrije slag bij de dames, waar de Australische Ariarne Titmus er als eerste in slaagde om het Amerikaanse icoon Katie Ledecky te verslaan in een individueel olympisch nummer. Ledecky lag driekwart van de race duidelijk voor, maar in de laatste honderd meter ging Titmus op en over haar concurrente. Met de tweede beste tijd ooit (3:56.69), na het wereldrecord dat Ledecky in Rio 2016 neerzette (3:56.46). Zelf zwom de Amerikaanse 3:57.36, haar op een na snelste tijd. Beiden zwemmen dus op absoluut topniveau en dat belooft voor de finale van de 200 m vrije slag die vannacht (3.41 uur) op het programma staat.Op de Australische trials zwom Titmus, zonder te pieken, de op een na snelste tijd ooit (1:53.09, slechts 11 honderdsten boven Federica Pellegrini's wereldrecord uit 2009, met de nu verboden volledige zwempakken). Ledecky's toptijd dateert van Rio, toen zij goud pakte in 1:53.73. In de halve finale in Tokio was Titmus ook weer sneller 1:54.82 vs. 1:55.34. Misschien mengt ook Siobhan Bernadette Haughey uit Hongkong zich in de strijd, want zij zette de tweede beste tijd neer in de halve finale.Als Ledecky naast goud strandt, dan zal ze allicht wel de olympische titel pakken op de 1500 meter vrije slag, om 4.54 uur, amper 70 minuten na de finale van de 200 meter vrij. Op dat nummer heeft de Amerikaanse de elf snelste tijden ooit in haar bezit. In de reeksen in Tokio zette ze haar achtste snelste chrono ooit neer (15:35.35), zés seconden sneller dan de tweede rapste, de Chinese Wang Jianjiahe. Opmerkelijk: de Italiaanse Federica Pellegrini zwemt op haar 32e haar vijfde olympische finale op rij op de 200 meter, een unicum.* In het turnen staat de individuele allroundfinale bij de mannen gepland (vanaf 12.15 uur). Topkandidaat voor het goud is Nikita Nagornyy, de 24-jarige Rus die het mannenturnen de voorbije twee jaar domineerde met drie gouden medailles op het WK in 2019, en allroundgoud op het jongste EK in april. Sinds zijn bronzen medaille op het WK 2018 heeft Nagorny, een megavedette in Rusland, geen grote internationale competitie meer verloren. Sinds het EK heeft hij een naar hem genoemd turnelement op zijn naam staan in de grondoefening.Zijn grootste concurrent is de pas 19-jarige Japanse lieveling Daiki Hashimoto, de opvolger van legende Kohei Uchimura die vorige zaterdag als eerste eindigde tijdens de kwalificaties (88.531), voor Nagornyy (87.897) en de Chinezen Xiao Ruoteng (87.732) en Sun Wei (87.298). De Amerikanen Brody Malone (85.298) en Sam Mikulak (84.664) stelden er zwaar teleur met slechts een 10e en 13e plaats.* Om 6.40 uur speelt Team USA in het basketbaltoernooi bij de mannen zijn tweede groepswedstrijd tegen Iran. Kunnen de NBA-vedetten hun eerste nederlaag tegen Frankrijk (een beetje) rechtzetten? * In het surfen, een nieuwe olympische discipline worden de medailles uitgereikt. (m/v, laatste sessies vanaf 1 uur).* Na vlotte winst tegen Thet Htar Thuzar in haar eerste groepsmatch speelt badmintonster Lianne Tan (30) om 2.40 uur tegen Gregoria Mariska Tunjung (BWF-23). Ook de Indonesische won haar eerste partij en dus zullen ze onder elkaar uitmaken wie doorstoot naar de 1/8e finales.* Tim Brys (28) en Niels Van Zandweghe (25) roeien hun halve finale in de lichte dubbel twee (4.30 uur), met een dag vertraging door de tropische storm die dinsdag over Japan raasde. Ze nemen het op tegen duo's uit Spanje, Ierland, Italië, Oekraïne en India. Vooral de Ieren en Italianen zijn sterk, maar een finale (met zes landen) is zeker mogelijk.* Kajakker Gabriel De Coster (20) begint aan de reeksen van de slalom K1 (6.47 uur).* Na de kwalificaties vorige vrijdag werkt boogschutter Jarno De Smedt (21) om 10.31 uur zijn 1/32e finale af tegen de Japanse topper Yuki Kawata.* Races 4, 5 en 6 voor zeilsters Isaura Maenhaut (22) en Anouk Geurts (21) in de 49'ers FX-klasse (om respectievelijk 7.45 uur, 8.40 uur en 9.35 uur, afhankelijk ook van de weersomstandigheden). Ze sloten hun eerste dag af als vijfde.* Fanny Lecluyse (29) start in de derde race van de avondsessie (12.38 uur) in de reeksen van de 200 m schoolslag. Op de 100 meter raakte ze niet door de reeksen, dat zou op haar favoriete 200 meter wel moeten lukken.