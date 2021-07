Wie zijn de internationale blikvangers van de dag en welke landgenoten komen donderdag, 29 juli, in actie in Tokio? Het overzicht van de zesde olympische dag.

Belgische medaillekansen

Tweemaal op rij behaalden ze een EK-medaille: telkens brons in 2019 en 2020. Dat is in Tokio ook het doel van Tim Brys (28) en Niels Van Zandweghe (25) van de lichte dubbel twee (om 2.50 uur). Het moet de apotheose worden van een zes jaar lange samenwerking onder coach Frans Claes. Waarin ze ook steeds beter werden: op het EK 2020 kwamen ze amper een kleine seconde tekort voor goud, terwijl ze in het verleden vaak vanuit de achtergrond moesten terugvechten. Grootste troef is hun complementariteit: Brys (1m88) als rastalent, Van Zandweghe (1m82) als zeer harde werker met een enorme winnaarsmentaliteit. Mogelijk goed voor een olympische medaille, voor ze na Tokio elk hun eigen weg kiezen, omdat ze het moordende dieet om uit te komen in de lichtgewichtcategorie niet meer willen doorstaan.Het Belgische duo plaatste zich voor de finale met een derde plaats in hun halve finale, na Ierland en Italië. Weliswaar met de zesde tijd van de zes finalisten, wegens een technisch mindere race in vrij slecht weer. De andere finalisten komen uit Ierland, Duitsland, Italië, Uruguay en Tsjechië. Vooral de eerste drie duo's worden de grootste concurrenten voor een medaille.* In Rio werd hij als medaillefavoriet vroegtijdig uitgeschakeld, maar daarna kroonde judoka Toma Nikiforov (28) zich wel tweemaal tot Europees kampioen in de -100 kg-categorie (2018 en 2021). Gekweld door blessures was hij echter ook zeer wisselvallig. Na het jongste EK leek hij met zijn gouden plak weer gelanceerd, maar op het WK in Boedapest in juni vloog Nikiforov er al in de tweede ronde uit. Op een fysieke en mentale piek kan hij echter uitpakken met subliem judo. Lukt hem dat ook in Tokio, mét steun van zijn maatje Matthias Casse? Voor Nikiforov (IJF 16) kwam wel een zware loting uit de bus. Hij neemt het eerst op tegen de Braziliaan Rafael Buzacarini (IJF 17). Daarna wacht de tweevoudige wereldkampioen Jorge Fonseca (IJF 2) allicht als zijn volgende tegenstander. Van de Portugees verloor Nikiforov de laatste twee keer, in 2019 en 2018, maar de vijf eerdere kampen sloot hij wel winnend af.(Eerste rondes vanaf 4 uur, mogelijke kwartfinale, halve finale, kleine finale en finale om respectievelijk 6.54 uur, 10.51 uur, 11.49 uur en 12.09 uur).* Het had een van de hoogtepunten moeten worden van deze Spelen, de individuele allroundfinale in het turnen bij de dames, met een nieuwe gouden medaille voor Simone Biles (24). Die trok zich echter terug uit de competitie, wegens de grote mentale druk. Terecht, ook om haar fysiek leed te besparen, want turnen als je er niet met je gedachten bij bent, kan zeer gevaarlijk zijn.Bij afwezigheid van Biles wordt de strijd om het goud allicht veel spannender. In de kwalificaties eindigde de Braziliaanse Rebeca Andrade als tweede na de Amerikaanse, met 57.399. De Amerikaanse Sunisa Lee volgde met 57.166, gevolgd door drie Russische meisjes: Angelina Melnikova (57.132), Vladislava Urazova (57.099) en Viktoria Listunova (56.932). Met een zevende plaats plaatste ook Nina Derwael zich voor de finale (56.598). Gezien het forfait van Biles en het wegvallen van Listunova (slechts twee gymnastes per land mogen deelnemen aan de finale) zit een topvijfplaats er dus zeker in. Wie weet zelfs een medaille, als andere turnsters grote fouten zouden maken. Derwael zal dan wel haar beste scores op de sprong (13.900), de balk (13.866) en de vloer (13.566), die ze in de kwalificaties of in de teamfinale neerzette, moeten opkrikken. En op 'haar' brug zal ze opnieuw een topscore van 15.400 moeten halen.Op de laatste drie WK's (2017/18/19) werd de Limburgse respectievelijk achtste, vierde en vijfde in de allroundcompetitie. Vijf jaar geleden in Rio eindigde Derwael, bij haar olympisch debuut op de negentiende plaats.Ook de pas 15-jarige Jutta Verkest zien we nog eens terug. Zij werd in de kwalificaties 26e (met 53.632), maar op de uitgezuiverde landenlijst steeg ze naar plaats 20, goed voor een finaleticket.In het zwemtoernooi staat het koningsnummer bij de mannen geprogrammeerd: de finale van de 100 meter vrije slag (zesde race van de ochtendsessie, om 4.37 uur). Die belooft spannender dan ooit te worden. Met vier grote medaillekandidaten: de Amerikaan Caeleb Dressel, de Rus Kliment Kolesnikov, de Italiaan Alessandro Miressi en de Australische titelverdediger Kyle Chalmers. Al in de halve finales werd bijzonder hard gezwommen: Kolesnikov zette 47.11 neer, Dressel 47.23 en Miresi 47.52. Chalmers zwom 'slechts' 47.80 (evenveel als Pieter Timmers in de finale in Rio 2016), maar liet in de 4x100 meter vrij wel een supersnelle 'splittijd', met aflossing, noteren van 46.44. Uitkijken is het ook naar het pas 16-jarige Roemeense zwemfenomeen David Popovici, die voor het olympische toernooi de snelste seizoenstijd op zijn naam had staan (47.30). In de halve finale zwom Popovici 47.72.* Golfers Thomas Pieters (29) en Thomas Detry (28) beginnen aan hun eerste ronde, respectievelijk vanaf 0.30 uur en 2.36 uur.* Na een dag rust volgen in het zeilen races 7 en 8 voor Emma Plasschaert (5.15 uur en 6.25 uur) en Wannes Van Laer (5.05 uur en 6.15 uur). Na een prima derde dag met een zesde en een vijfde plaats is de Oostendse voorlopig zesde in de tussenstand van de Laser Radialklasse. Een medaille is nog perfect mogelijk, want Plasschaert telt voorlopig slechts vijf punten meer dan het nummer drie, Marit Bouwmeester (40 vs. 35), en zes punten meer dan de Zweedse Josefin Olsson, die nu tweede staat.* Vierde groepsmatch voor de Red Lions, tegen Canada (3 uur). Na drie overtuigende zeges op rij, tegen Nederland, Duitsland en Zuid-Afrika, moeten de Lions ook deze match kunnen winnen.* Elke Vanhoof (29) werkt haar reeksen af in de kwartfinales van het BMX: run 1 om 3.21 uur, run 2 om 4.03 uur en run 3 om 4.45 uur. Zij hoopt op minstens een finaleplaats.* Fanny Lecluyse (29) staat op de startblokken van de halve finales van de 200 meter schoolslag. (zevende race ochtendsessie, om 5.01 uur). De West-Vlaamse plaatste zich met een elfde tijd in de reeksen (2:23.42, amper twaalf honderdsten boven haar Belgische record). Als ze dat in de halve finale kan verbeteren (de achtste tijd in de reeksen was 2.23.17), kan ze misschien een finaleticket bemachtigen. Maar zoals Lecluyse zelf al aanhaalde: 'Vanuit de halve finales de finale halen is altijd het moeilijkste. Omdat in de halve meestal nóg sneller wordt gezwommen.'* Reeksen van de 100 meter vlinderslag voor Louis Croenen, die eerder al de halve finale van de 200 meter vlinderslag bereikte (12.51 uur).