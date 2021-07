Wie zijn de internationale blikvangers van de dag en welke landgenoten komen op vrijdag 30 juli in actie in Tokio? Het overzicht van de zevende olympische dag.

Belgen in actie

*Als achtste Belgische vrouw ooit zwemt Fanny Lecluyse een individuele olympische finale, op de 200 meter schoolslag (tweede race ochtendsessie, om 3.41 uur). De West-Vlaamse plaatste zich met een achtste tijd voor de eindstrijd (2:23.73), als oudste van de acht finalistes, met haar 29 jaar. Een schitterend orgelpunt op haar zwemcarrière.

Als Lecluyse in de finale haar Belgische record, dat ze in juni op 2:23.30 bracht, nog kan aanscherpen, dan kan ze misschien nog één of twee plaatsen opschuiven. Na twee races is immers ook de recuperatie van steeds groter belang. De West-Vlaamse werd op haar geliefkoosde nummer ook al zevende op het WK 2019 in Gwangju.* Tweede groepsmatch voor de Belgian Cats, tegen Puerto Rico (3.00 uur), nog een debutant op het olympische toernooi. In de eerste ronde was het echter kansloos tegen China (97-55). Als de Cats op hun niveau spelen, zou Puerto Rico geen probleem mogen vormen. Het wordt vooral zaak om met een zo groot mogelijke voorsprong te winnen. Dan is een kwartfinale en een eerste plaats in de groep verzekerd. En dat biedt garantie op een makkelijkere tegenstander in de kwartfinale.* Halve finales (om 3.15 uur en 3.46 uur) voor BMX'ster Elke Vanhoof (29), die zich als vierde van haar kwartfinalereeks kwalificeerde (met een vierde plaats in de eerste run, een vijfde in de tweede run en een derde in de derde run). Een eventuele finale volgt daarna om 4.50 uur. Dat zou voor Vanhoof al zeer mooi nadat ze in 2019 een levensgevaarlijke hersenschudding opliep. Vijf jaar geleden in Rio werd ze al zesde.* Golfers en Thomas Detry (28) en Thomas Pieters (29) werken hun tweede ronde af, vanaf 00.30 uur. Pieters staat momenteel op een mooie derde plaats, met 6 onder par, na de Oostenrijker Sepp Straka en de Thai Jazz Janewattananond.* Races 9 en 10 (om 5.05 uur en 6.15 uur) voor zeilster Emma Plasschaert (27), de laatste voor de belangrijke medalrace. Na een sterke vierde dag, met een vijfde en vierde plaats, is de Oostendse opgerukt naar de vierde plaats in tussenstand, met 49 punten. Heel dicht echter bij de medailleplaatsen in de Laser Radialklasse. De Deense Anne-Marie Rindom staat weliswaar ruim aan de leiding met 25 punten, maar daarna volgen de Finse Tuula Tenkanen (46) en de Zweedse Josefin Olsson (47).* Ook Wannes Van Laer (Laserklasse) werkt zijn laatste zeilrace af (7.35 uur en 8.45 uur), maar hij is al uitgeschakeld voor de medailles.* Races 7, 8 en 9 (om 7.50 uur, 8.40 uur en 9.35 uur) voor zeilsters Isaura Maenhaut (22) en Anouk Geurts (21) in de 49'ers FX-klasse. Zij staan momenteel op een 11e stek in de tussenstand.* Eventingruiter Lara de Liedekerke (33, met Alpaga d'Arville) begint aan haar competitie (12.50 uur), met de dressuurproef.* In de avondsessie van de eerste atletiekdag lopen twee leden van de Belgian Tornados en twee van de Belgian Cheetahs de reeksen van de 4 x 400 meter mixed relay (13 uur). Het doel: beter doen dan op het WK in Doha 2019, waar ze zesde eindigden in een nationale recordtijd. Op het WK estafette in Polen in mei eindigden de Belgen als vierde. Wel zonder absolute toplanden als Amerika of Jamaica , maar ze liepen toen niet op volle kracht.De reeksen in Tokio overleven is weliswaar een moeilijke horde en die kan alleen met de sterkste ploeg genomen worden, maar Jonathan Sacoor en Cynthia Bolingo zegden al af voor de discipline. Het vietal Dylan Borlée, Imke Vervaet, Camille Laus en slotloper Kevin Borlée heeft zo de moeilijke opdracht om uit de reeksen te geraken.* Isaac Kimeli start in de 10.000 meter (13.30 uur), nadat hij begin mei in Stockholm met een sterk debuut van 27:22.70 de op één na snelste Belg ooit werd. Een medaille wordt moeilijk, maar top acht is niet onmogelijk.* Vijfde en laatste poulewedstrijd voor de Red Lions in het hockey, tegen Engeland (14.15 uur). Zij speelden 2-2 gelijk tegen Nederland en zijn dus niet te onderschatten. De Lions zijn wel al zeker van groepswinst.In het zwemtoernooi is het hoogtepunt van de dag het koninginnennummer bij de vrouwen: de 100 meter vrije slag (vierde race ochtendsessie, vanaf 3.30 uur). Zonder titelverdediger Simone Manuel, want zij kon zich op de Amerikaanse trials alleen kwalificeren voor de 50 meter, overtraind na mentale perikelen. Een grote verrassing, want op het laatste WK haalde de Afro-Amerikaanse nog zeven medailles.Bij gebrek aan andere Amerikaanse toppers is de topfavoriete de Australische Emma McKeon (27), die dit jaar al verschillende topchrono's onder de 52.50 zwom en ook in de halve finales de snelste tijd neerzette (52.32). Alleen Siobhan Bernadette Haughey uit Hongkong kwam in de buurt. Ook de andere Australische, Cate Campbell, is een medaillekandidate. De Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjoström is ook geplaatst, en dat is al een succes nadat ze begin dit jaar een elleboogbreuk opliep. De Nederlanders kunnen zich verwarmen aan de finaleplaats voor Femke Heemskerk, die op haar 33e haar allereerste olympische finale zwemt.* In het roeien staan de meest prestigieuze nummers op het menu: de finales (m/v) in de skiff en in de acht met stuurman. In de eenpersoonsboot bij de vrouwen (2.33 uur) is de Russische Hanna Prakatsen topfavoriete. Bij de mannen (2.45 uur) wordt het een strijd tussen de Noor Kjetil Borch, de Deen Sverri Nielsen, de Kroaat Damir Martin en de Litouwer Mindaugas Gri¨konis.In de achtpersoonsboot zullen allicht Duitsland, Nederland en de VS om het goud kampen bij de mannen (3.25 uur). Bij de vrouwen (3.05 uur) wordt het waarschijnlijk een driestrijd tussen Nieuw-Zeeland, Canada en de VS.* In het BMX kan Nederland twéé gouden medailles winnen, bij de mannen (4.40 uur) en de vrouwen (4.50 uur), met Twan van Gendt of Niek Kimmann en Laura Smulders.* Judoka Teddy Riner (+100 kg-categorie) was al een icoon en kan in Tokio helemaal onsterfelijk worden. Met een derde opeenvolgende olympische titel, iets wat alleen de Japanner Tadahiro Nomura tot nu toe heeft gerealiseerd (goud in 1996, 2000 en 2004, -60 kg). De 32-jarige Riner won ook al tien wereldtitels en had een ongeslagen reeks van liefst 154 kampen tot hij in februari 2020 in de Grand Slam van Parijs verloor van de Japanner Kokoro Kageura. Sindsdien vocht de Franse kolos alleen op de Doha Masters, begin dit jaar, waar hij - uiteraard - won. In Tokio (halve finales vanaf 10 uur) zal Big Ted niet moeten vechten tegen Kageura, want diens landgenoot, Harasawa Hisayoshi, bemachtigde de enige Japanse plek in de zwaargewichtcategorie. Hij werd door Riner verslagen in de olympische finale in Rio. Als dat nu omgekeerd zou zijn, dan zal zelfs de koelste Japanner ontdooien van jubel. (finale rond 12.30 uur)* Op de eerste dag van het atletiektoernooi is de 10.000 meter bij de mannen de eyecatcher (13.30 uur). Kan de Oegandese wereldrecordhouder en regerend wereldkampioen Joshua Cheptegei twee youngsters, de 21-jarige Ethiopiër Selemon Barega de en even jonge Jacob Kiplimo, ook uit Oeganda, verslaan? Wij gokken op Barega, nadat Cheptegei in zijn laatste wedstrijd dit jaar geen verbluffende indruk maakte (6e op een 5000 meter).