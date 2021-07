Wie zijn de internationale blikvangers van de dag en welke landgenoten komen zaterdag in actie in Tokio? Het overzicht van de achtste olympische dag.

Belgische medaillekansen

Het is Hammer Time voor de Belgian Hammers in de gemengde aflossing van het triatlon, dat voor het eerst op het olympische programma staat (komende nacht, om 00.30 uur). Met kans op een medaille, want ze beschikken over een homogeen en sterk viertal met Marten Van Riel (28), Jelle Geens (28), Claire Michel (32) en Valérie Barthelemy (30). In 2018 behaalden zij al brons op het EK. Voor de Spelen kwalificeerden de Hammers zich eerder dit jaar door overtuigend de olympische kwalificatierace in Lissabon te winnen, weliswaar zonder de toplanden.

In Tokio zijn Frankrijk, de VS en Groot-Brittannië topfavorieten voor een medaille. Maar daarna volgen de Belgian Hammers. Als andere landen steken laten vallen, en in zo'n snelle aflossingsrace kan veel verkeerd gaan, is de stap naar het podium klein.Zeker Jelle Geens zal supergemotiveerd zijn nadat hij de individuele triatlon miste omdat hij na een coronabesmetting niet tijdig in Tokio raakte. Gelukkig kon hij wel op tijd naar Tokio reizen voor deze mixed relay. Ook Marten Van Riel beschikt over een topconditie, gezien zijn vierde plaats afgelopen maandag. En Valerie Barthelemy eindigde in de vrouwenwedstrijd als tiende, haar beste resultaat ooit op mondiaal niveau. Dat belooft dus. Mogelijk probleem: Claire Michel eindigde in die race op de 34e plaats, 15 minuten na de winnaar. Ze had last van haar kuit, maar raakte wel weer fit voor de gemengde aflossing. Hopelijk voor de Hammers houdt haar kuit stand.* De Belgische gemengde 4x4 aflossingsploeg loopt om 14.35 uur de mixed relay-finale, op de 4x400 meter. Na het afhaken van de geblesseerde Cynthia Bolingo kregen de kwalificatiekansen even een knauw, maar het verrassende viertal Alexander Doom, Imke Vervaet, Camille Laus en Jonathan Borlée plaatste zich niettemin vlot als vijfde voor de finale, na een derde plaats in de eerste reeks. Die later een eerste plaats werd, na de diskwalificatie van de VS en de Dominicaanse Republiek.In de tweede reeks liepen evenwel nog vier andere landen sneller dan het nieuwe Belgische record dat Borlée en co hadden neergezet (3:12.75). In totaal sneuvelden liefst elf nationale én drie continentale records in die twee reeksen, het gevolg van de supersnelle piste, de nieuwe 'wonderspikes' en het warme weer.Hebben de Belgen nu een kans op een medaille? Ja, omdat de zekere medaillewinnaar (VS) zichzelf buitenspel zette, en ook de Dominicaanse Republiek gediskwalificeerd werd.De kloof met de top vier blijft niettemin substantieel: 80 honderdsten op de vierde, Groot-Brittannië (3:11.95 ), een goeie seconde op Jamaica (3:11.76), ruim 2 seconden op Nederland (3:10.69) en Polen (3:10.44). Die laatste vier landen hadden ook twéé loopsters die onder de 50.57 liepen, terwijl Vervaet en Laus 51.09 en 50.70 klokten. Zelfs een schijnbaar indrukwekkende Jonathan Borlée was met 45.35 trager dan de slotlopers van Polen, Nederland en Jamaica, die ruim onder de 45 seconden doken. Met die nuance dat Borlée op het einde wat inhield.De grote vraag is nu: stellen coaches Jacques Borlée en Carole Bam hetzelfde viertal op? Of wordt Jonathan Sacoor (die sneller kan lopen dan de 45.61 van Alexander Doom) ingeschakeld, en vervangt Kevin Borlée zijn broer Jonathan? En beleeft Bolingo een wonderbaarlijke genezing? Als zij toch zou kunnen lopen, wordt een medaille plots een stuk realistischer. Met weliswaar ook de kanttekening dat Polen, Nederland en Jamaïca van opstelling kunnen wijzigen.In het zwemmen is het uitkijken naar een laatste duel tussen Katie Ledecky en Ariarne Titmus, deze keer op 800 meter vrije slag (3.46 uur). De Australische won al de 200 en 400 meter, de Amerikaanse was de snelste op de 1500 meter, weliswaar zonder Titmus aan de start. Trekt Ledecky deze keer in een rechtstreeks duel wel aan het langste eind, op het nummer dat ze al 38 keer op rij won? In de reeksen was Ledecky alleszins al ruim 3 seconden sneller.Op de 100 meter vlinderslag (3.30 uur) wil Caeleb Dressel zijn medailletotaal aandikken, na eerder al goud te hebben gewonnen op de 100 meter vrije slag. Niemand die allicht in zijn buurt kan komen als hij nog eens ruim onder de 50 seconden duikt, zoals in de halve finale (49.71).* Dat een olympisch tennistoernooi altijd bol staat van de verrassingen bleek nog maar eens in Tokio. De Zwitserse Belinda Bencic, het negende reekshoofd, speelt de finale van het enkelspel tegen de ongeplaatste Tsjechische Marketa Vondrousova (vanaf 8 uur, met wel eerst twee bronzenmedaillematchen, dus allicht pas rond 11 uur).* Dé afspraak bij de vrouwen staat nog later geprogrammeerd: de 100 meterfinale. Shelly-Anne Fraser-Pryce kan zich op het iconische niveau van haar landgenoot Usain Bolt hijsen door zich voor de derde keer tot olympisch kampioene op de 100 m te kronen. Eerder behaalde ze goud in Peking 2008 en Londen 2012, plus brons in Rio 2016, na de Jamaicaanse Elaine Thompson. Dat Fraser-Pryce op haar 34e nog niet versleten is, bewees ze door in juni 10.63 te lopen, als snelste vrouw óóit na Florence Griffith-Joyner. In de reeksen in Tokio maakte ze ook indruk, door uitlopend 10.84 te klokken. Twee vrouwen waren in die reeksen echter nog sneller: Elaine Thompson met 10.82 (na dit jaar ook al 10.71 te hebben gelopen) en de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou met 10.78. Voor reeksen is dat supersnel. Met hun tijd hadden Ta Lou en Thompson in de olympische finale in Rio 2016 zilver en brons behaald... Veelbelovend dus voor de halve finales (vanaf 12.15 uur) en finale (14.50 uur), met mogelijke tijden onder de 10.60.* Derde ronde voor golfers Thomas Pieters (00.30 uur) en Thomas Detry (2.30 uur). Na een slechte tweede ronde (vijf boven par) is Pieters teruggezakt van de derde naar de 39e plaats. Thomas Detry had voor zijn tweede ronde op het olympisch golftoernooi 67 slagen nodig, vier onder par, en steeg daardoor naar de 15e stek.* Atletes Hanne Claes (29) en Paulien Couckuyt (24) starten in de reeksen van de 400 meter horden (respectievelijk om 2 uur en 2.08 uur), Eliott Crestan (22) in die van de 800 meter (3.22 uur, reeks 5) en Anne Zagré (31) in die van de 100 meter horden (4.17 uur, reeks 1). Voor elk van hen moet een halvefinaleticket mogelijk zijn.* Ben Broeders (26) probeert zich te kwalificeren voor de finale van het polsstokspringen (vanaf 2.40 uur, groep B). Dan zal hij allicht wel zijn persoonlijk record (5m80) moeten evenaren, of toch in de buurt moeten komen.* Regatta's 10, 11 en 12 (om 5.05 uur, 5.55 uur en 6.50 uur) voor zeilsters Isaura Maenhaut (22) en Anouk Geurts (21) in de 49'ers FX-klasse. Zij staan momenteel op een 17e stek in de tussenstand.