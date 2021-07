Wie zijn de internationale blikvangers van de dag? En welke landgenoten komen zondag in actie in Tokio? Het overzicht van de negende, en voor ons land mogelijk historische, olympische dag.

Belgische medaillekansen

Slechts twee Belgen hebben het ooit gerealiseerd: én Europees, én wereld-, én olympisch kampioen worden in dezelfde discipline en hetzelfde nummer (in wisselende volgorde): Fred Deburghgraeve op de 100 meter schoolslag en Nafi Thiam in de zevenkamp. (Ingrid Berghmans deed het ook, maar toen zij in 1988 Seoul olympisch goud veroverde, was judo een demonstratiesport.)

...

Slechts twee Belgen hebben het ooit gerealiseerd: én Europees, én wereld-, én olympisch kampioen worden in dezelfde discipline en hetzelfde nummer (in wisselende volgorde): Fred Deburghgraeve op de 100 meter schoolslag en Nafi Thiam in de zevenkamp. (Ingrid Berghmans deed het ook, maar toen zij in 1988 Seoul olympisch goud veroverde, was judo een demonstratiesport.)Wordt Nina Derwael zondag de derde Belg die deze uitzonderlijke trilogie vervolledigt, na twee Europese titels (2017 en 2018) en twee wereldtitels (2018, 2019)? Dan moet ze in de finale van de brug met ongelijke leggers de oefening van haar leven turnen.Die finale begint om 12.24 uur, en daarin komt de Limburgse als derde van acht finalistes aan de beurt. Ná de Amerikaanse Sunisa Lee, haar grote concurrente, want die staat als eerste op de startlijst. Derwael zal dus de score van Lee kennen voor ze aan haar oefening begint (als ze die überhaupt wil weten). Afhankelijk van de al dan niet hoge score van de Amerikaanse kan dat een voor- of nadeel zijn. Zoals de olympische allroundtitel die Sunisa Lee eerder deze week behaalde ook positief (een extra boost voor het zelfvertrouwen) of negatief (decompressie) kan uitdraaien. Niet vergeten: de Amerikaanse is nog altijd pas 18 jaar en heeft nog niet de ervaring die Derwael wel heeft om met zulke successen om te gaan. Opnieuw honderd procent focussen kan misschien moeilijk worden.Marjorie Heuls, de coach van Derwael, benadrukte echter al dat haar poulain alleen naar zichzelf moet kijken. En dat houdt ook steek, want als ze haar allerbeste oefening neerzet, dan wordt Derwael olympische kampioene. Zélfs als de Amerikaanse Lee evenveel scoort. De punten voor de uitvoering zijn dan immers doorslaggevend. In de teamfinale eerder deze week behaalden beide gymnastes bijvoorbeeld hun topscore van 15.400, maar Lee deed dat met een oefening met een iets hogere moeilijkheidsgraad (D-score) van 6.8 en een uitvoering (E-score) van 8.6, Derwael haalde 15.400 met een startwaarde van 6.7 en een uitvoering van 8.7 - een tiende meer dus dan Lee.Die nagenoeg perfecte oefening moet de Truiense opnieuw neerzetten, met perfecte verbindingen, perfecte hoogte van de vluchtelementen, perfect gestrekte benen en voeten, en vooral een perfecte landing, zonder extra stapje. Elk foutje kan Derwael of Lee een olympische titel kosten. In de individuele allroundfinale scoorden beide gymnastes bijvoorbeeld minder, door een iets 'slordigere' oefening: 15.300 voor Lee en 15.266 voor Derwael. De druk zal bijzonder groot zijn, maar de Limburgse bewees in het verleden al meermaals dat ze dat aankan. Al ging het toen niet om de allerbelangrijkste titel van haar carrière.*Om 8.30 uur begint Emma Plasschaert (27) aan haar cruciale laatste race in de Laser Radial-klasse. Na twee mindere laatste races, met een 17e en 21e plaats, begint ze wel nog als 5e (met een totaal van 83 punten) aan de medaillerace met de beste tien zeilsters. Brons is nog haalbaar, want het verschil met de derde, de Zweedse Jossefin Olsson is slechts vier punten (79). De Canadese Sarah Douglas staat vierde, met 82 punten. Om een medaille te pakken moet Plasschaert in de medal race (met dubbele punten) twee plaatsen hoger eindigen dan Olsson, en hopen dat Douglas, de Italiaanse Silvia Zennaro (84 punten) en de Finse Tuula Tenkanen (87) niet veel beter doen dan haar.Goud en zilver zijn allicht onbereikbaar, daarvoor is de voorsprong van de Deense Anne-Marie Rindom (64 punten) en de Nederlandse Marit Bouwmeester (71 punten) te groot. Plasschaert moet vooral hopen dat de wind in Enoshima weer aantrekt, want bij windluw weer zette ze haar slechtste resultaten neer (dag 1 en dag 5). De Oostendse beloofde al dat ze alle risico's zal nemen om toch nog brons uit de brand te slepen. Dat kan lonen, maar evengoed flink tegenslaan in het onvoorspelbare zeilen. Afwachten dus.Caeleb Dressel kan zondag zijn dérde individuele gouden plak veroveren, na winst op de 100 meter vrije slag en vlinderslag, nu op de 50 meter vrije slag, waar hij ook topfavoriet is (3.30 uur). Slechts twee zwemmers hebben hem dat ooit voorgedaan: Mark Spitz behaalde in 1972 vier individueel olympische titels: op de 100 en 200 meter vrije slag en vlinderslag, Michael Phelps in 2008 zelfs vijf, op de 100 en 200 meter vlinderslag, de 200 en 400 meter wisselslag en de 200 meter vrije slag.Vorige week behaalde Dressel met de VS al de olympische titel op de 4x100 meter vrije slag. Daar kan hij vandaag ook nog goud op de 4x100 meter wisselslag, het laatste nummer van het zwemtoernooi, aan toevoegen (4.36 uur). En zo zelfs vijf olympische titels op zijn erelijst schrijven. Sinds 1992 (toen de Russische turner Vitaly Sjerbo zes titels veroverde), heeft alleen Michael Phelps hem dat voorgedaan (drie keer zelfs). Dressel greep zaterdag met de VS wel naast een medaille in de gemengde estafette.*Ook de Australische Emma McKeon kan olympische geschiedenis schrijven. Ze behaalde al vijf medailles tot dusver (goud op de 100 meter vrije slag, brons op de 100 meter wisselslag, goud op de 4x100 meter vrije slag, en brons op de 4 x 200 meter vrije slag en de 4 x 100 meter gemengde wisselslag). Daar kan ze zondag nog twee plakken aan toevoegen met (allicht) goud op de 50 meter vrije slag en een medaille op de 4 x 100 meter wisselslag. McKeon zou daarmee de tweede vrouw ooit worden die zeven medailles op één Olympische Spelen verovert, na de Russische turnster Maria Gorokhovskaya in 1952.*Het internationale hoogtepunt van de dag is ongetwijfeld de finale van de 100 meter in de atletiek (14.50 uur). Voor het olympisch toernooi leek de Amerikaan Trayvon Bromell (26) de topfavoriet. Een olympische titel zou een mooi comebackverhaal zijn voor de Amerikaan, die al in 2016, als pas 21-jarige, in Rio de olympische finale haalde, waar hij achtste werd. De Spelen eindigden echter met een drama, want in de 4 x100 meterfinale scheurde Bromell zijn achillespees. En ook daarna werd hij lange tijd gekweld door blessures. In 2021 keerde hij echter sterker dan ooit terug, met winst op de Amerikaanse trials in 9.80. Eerder had hij al een persoonlijk record van 9.77 neergezet, als zevende snelste man in de geschiedenis. In de reeksen in Tokio liep het zaterdag echter voor geen meter: 10.05 en pas met een van de snelste verliezende tijden door naar de halve finale.In die reeksen liepen er vier atleten onder de 10 seconden: Andre De Grasse (9.91), Lamont Marcell Jacobs (9.94, in een Italiaans record), Fred Kerley (9.97) en Enoch Adegoke (9.98). Opvallend: geen Ronnie Baker, die 10.03 noteerde, weliswaar zonder door te lopen. Hij werd vooraf als de grootste concurrent van Bromell bestempeld, na winst in de Diamond Leaguemeetings in Stockholm en Monaco. Op de Amerikaanse trials liep hij ook 9.85, als tweede, na Bromell.Krijgen we, na drie keer Usain Bolt, voor het eerst sinds 2004 (Justin Gatlin) weer een Amerikaan als olympisch kampioen op de 100 meter? Of zorgt de Canadees André de Grasse voor de verrassing? *Het is een van de stunts van deze Spelen: de uitschakeling van Novak Djokovic in de halve finale van het tennistoernooi. Hij werd verslagen door Alexander Zverev en mag zo zijn fameuze 'golden slam' vergeten. Steffi Graf blijft zo de enige die dat heeft gerealiseerd in het tennis (1988). Zverev neemt het in de finale op tegen de verrassende Rus Karen Khachanov, die in de halve finale de Spanjaard Pablo Carreno klopte. (Tweede match van de dag, op centre court, met eerst de dubbelfinale bij de vrouwen tussen Krejcikova/Siniakova en Bencic/Golubic, vanaf 8 uur).* Golfers Thomas Detry en Thomas Pieters werken respectievelijk vanaf 00.30 uur en 2.30 uur hun vierde en laatste ronde af. Beiden staan veertiende, met 8 onder par. Vooral Pieters maakte, na een slechte tweede ronde, zaterdag indruk met een ronde van liefst 7 onder par. Hij werd daarmee gedeeld tweede, naast de Brit Tommy Fleetwood. Alleen de Zuid-Koreaan Sungjae Im deed nog beter (8 onder par). Een medaille kan nog altijd, maar dan moeten beide Belgen een heel sterke laatste ronde afwerken. De Brit Paul Casey en de Mexicaan Carlos Ortiz staan momenteel derde, met elk 12 onder par. De Japanner Hideke Matsuyama is tweede met 13 onder par, de Amerikaan Xander Schauffele eerste met 14 onder par.* Kwartfinale voor de Red Lions in het hockeytoernooi (om 11.30 uur) tegen Spanje. Dat moet voor de Belgen op papier een haalbare kaart zijn, want de Spanjaarden maakten in hun groep allerminst een sterke indruk, met slechts één zege op vijf matchen. Anderzijds hielden ze in de laatste wedstrijd wel het sterke Australië op 1-1. De Belgen speelden begin juli, in de groepsfase van het EK, al tegen Spanje. Ze wonnen toen met 4-2. Ook in andere recente wedstrijden waren de Lions dominant. Niet toevallig had coach Shane McLeod getekend voor deze tegenstander in de kwartfinale. Als de Lions winnen, dan spelen ze dinsdagmiddag om 12 uur de halve finale tegen de winnaar van de match tussen India en Groot-Brittannië.* Reeksen voor Jonathan Sacoor (21) en Kevin Borlée (33) op de 400 meter. Als beiden onder of rond de 45 seconden kunnen lopen, is een halve finale mogelijk. Sacoor loopt in de eerste reeks (3.45 uur), naast toppers als Kirani James en Isaac Makwala. Borlée in de tweede reeks (3.53 uur) met onder meer de Amerikaanse topper Randolph Ross. Opvallend: Sacoor werd zaterdag niet opgesteld in de gemengde 4 x 400 meterfinale, Kevin Borlée wel. Daarin liep hij in de slotronde een splittijd van 44.21, als snélste van alle deelnemers. Een teken dat Borlée in blakende vorm verkeert.* Halve finales voor Anne Zagré (31) op de 100 meter horden (12.45 uur). In de reeksen liep ze ondanks een aarzelende start 12.83, haar snelste tijd sinds de Memorial van 2016, 12 honderdsten boven haar Belgisch record. Maar ook de tiende tijd van alle deelnemers. Als de Waalse haar Belgisch record kan verbeteren, zit een finaleplaats (top acht) er misschien in.* Een andere halvefinalist is Eliott Crestan (22) op de 800 meter (13.25 uur). Hij werd, ondanks een slapeloze nacht (bevangen door strees), tweede in zijn reeks, met de 23e tijd van alle deelnemers. Finale wordt zeer moeilijk, maar deze halve finale is op zijn leeftijd al heel mooi.