Nog geen WNBA-titel voor Emma Meesseman en Washington na het verlies in de vierde finalematch tegen Connecticut. Toch toonde de Ieperse opnieuw haar grote waarde voor de Mystics.

FACTS!!!' Met een korte tweet aan zijn 44 miljoen volgers bevestigde LeBron James wat Kyle Kuzma, zijn LA Lakersploegmaat, even ervoor had gepost: 'Meesseman is cash flames!'

Met eigen ogen had James, 's werelds bekendste NBA-speler, de Belgische aan het werk gezien, courtside zittend in de vierde wedstrijd van de halve finale van de WNBA, tussen de Las Vegas Aces en Meessemans ploeg Washington Mystics.

De Ieperse scoorde daarin 22 punten, waaronder vier op vier driepunters, plus de beslissende korf, een halve minuut voor het einde. Goed voor een ticket tot haar eerste WNBA-finale, tegen Connecticut Sun.

Daarin ging Meesseman op haar elan door: 16,75 punten gemiddeld in vier matchen, als dragende kracht van haar team, naast sterspeelster/ploeggenote Elena Delle Donne.

Als Washington donderdagnacht de beslissende vijfde wedstrijd wint tegen Connecticut, maakt de Belgische zelfs een goeie kans op de prestigieuze MVP-titel, als beste speelster van de WNBA-finale.

Zeldzame combinatie

Dit seizoen kwam dan ook uit wat Meessemans coach Mike Thibault, al in haar eerste seizoen in de States, in 2013, had voorspeld: dat ze tot een van de beste speelsters in de WNBA zou uitgroeien. Meesseman wordt nu zelfs al bestempeld als een unicorn, eenhoorn.

Met die term omschreef NBA-superster Kevin Durant in 2016 Kristaps Porzingis, de 2m21 grote, toenmalige center van de New York Knicks (nu Dallas Mavericks). Die is voor zijn lengte immers heel beweeglijk en mikt ook raak vanachter de driepuntlijn - een kwaliteit die vroeger alleen aan kleinere spelers werd toegedicht. Vandaar dus unicorn, als zeldzame combinatie.

Met die nuance dat het basketbal in de NBA/WNBA de jongste jaren is geëvolueerd naar een game in een hoog tempo, waar posities (point/shooting guard, small/power forward, center) steeds meer in elkaar overvloeien, en waar vooral het belang van de driepunter enorm gegroeid is.

En daarin past de veelzijdige Emma Meesseman als gegoten.

Hoe heeft zij zich ontwikkeld, van pure, 1m92 grote center tot een 'unicorn' met een dodelijk afstandsschot?

