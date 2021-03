De Amerikaanse bokslegende 'Marvelous' Marvin Hagler is zaterdag bij hem thuis in New Hampshire op 66-jarige leeftijd overleden, bevestigt zijn weduwe.

Hagler domineerde het boksen bij de middengewichten in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Van zijn 67 kampen sloot hij er 62 als winnaar af, waarvan 52 met knock-out. In totaal verdedigde hij zijn wereldtitels twaalf keer met succes, na legendarische duels tegen onder meer Thomas Hearns, Sugar Ray Leonard en de Panamees Roberto Duran.

In 1987 was het uiteindelijk aan Sugar Ray dat hij zijn titel moest afstaan. Nadien zette hij ook een punt achter zijn veertienjarige carrière en ging hij aan de slag als bokscommentator.

Hagler laat ook vijf kinderen na uit een eerste huwelijk. In het begin van deze eeuw leefde hij een tijdje in Italië, waar hij voor een tweede keer trouwde. Reeds in 1993 werd hij opgenomen in de Hall of Fame van de bokssport.

