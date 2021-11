De Atletencommissie van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) heeft Ann Wauters (41) aangeduid als nieuwe voorzitster. Laura Waem en John-John Dohmen zijn de nieuwe ondervoorzitters. Dat maakte het BOIC dinsdag bekend.

'Ik ben heel blij dat we met de Atletencommissie de belangen en noden van onze atleten centraal kunnen plaatsen', stelt Wauters, die afgelopen zomer na de Olympische Spelen een punt zette achter een indrukwekkende basketbalcarrière. 'Ik kijk er enorm naar uit om samen te werken met deze heel diverse groep.' Wauters zal als voorzitster van de Atletencommissie deel uitmaken van de raad van bestuur en van het bureau van de raad van bestuur van het BOIC.

De Atletencommissie kwam op 17 november voor het eerst bij elkaar in haar nieuwe samenstelling.

Uittredend voorzitter, Yuhan Tan, blijft lid van de Atletencommissie als lid van het Atletencomité van het Wereldantidopingagentschap (WADA).

'De raad van bestuur heeft gebruik gemaakt van zijn recht om maximaal drie extra leden voor te dragen en duidde Jorik Hendrickx (kunstschaatsen) aan als lid van de Atletencommissie', zo kinkt het verder in het persbericht van het BOIC. 'De Commissie zal dus twee leden tellen die aan de Olympische Winterspelen hebben deelgenomen, zoals in haar reglement is bepaald.' Naast Hendrickx kwam ook voormalig bobsleester Elfje Willemsen in actie op de Winterspelen. De overige leden zijn Tim Brys (roeien), Karin Donckers (paardrijden), Jasper Lefevere (judo), Claire Michel (triatlon), Emma Plasschaert (zeilen), Jens Schuermans (mountainbike), Elliot Van Strydonck (hockey) en Jorre Verstraeten (judo).

