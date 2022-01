Volgens Amerikaanse media wordt Ann Wauters de nieuwe assistent-coach bij WNBA-kampioen Chicago Sky. Dat nieuws is intussen ook bevestigd aan Sport/Voetbalmagazine.

Het was de doorgaans goed ingelichte Rachel Galligan, basketbalanaliste voor de Amerikaanse website Just Women's Sports, die het nieuws bekendmaakte: 'The Chicago Sky are expected to name WNBA champion and former All-Star Ann Wauters as assistant-coach.' Meerdere bronnen hebben het nieuws intussen ook bevestigd aan onze redactie.

Voor Wauters wordt het haar allereerste job als (assistent)-coach nadat ze afgelopen zomer op de Spelen in Tokio afscheid nam als speelster, op haar 41e.

Ze zal bij Chicago de plaats innemen van Olaf Lange, die zijn vrouw Sandy Brondello, de nieuwe coach van New York Liberty, zal bijstaan.

Wauters speelde zelf 17 jaar in de WNBA, waar ze in 2000 debuteerde als nummer 1-draft pick, voor de Cleveland Rockers, op haar pas 19e. Daarna speelde ze voor New York Liberty (2004/05), San Antonio Silver Stars (2008/09), Seattle Storm (2012) en de Los Angeles Sparks (2016). Met de Silver Stars bereikte Wauters in 2008 de WNBA-finals en in 2016 won ze met de Sparks de titel, weliswaar toen in een beperkte rol vanop de bank.

Sterspeelster bij het team uit LA was toen Candace Parker. En zij loodste vorig seizoen Chicago Sky naar de WNBA-titel. Zoals Wauters vervolgde Parker ook haar carrière nadat ze jong moeder werd. In november bracht de Amerikaanse via de social media-accounts van de Belgian Cats, nog een eerbetoon aan Wauters, na haar afscheid als actieve speelster.

Geen toeval dus dat Wauters, mede door de goeie connectie met Parker, nu haar coachingscarrière in The Windy City aanvat. Bovendien is James Wade de coach bij Chicago. En die is de echtgenoot van de Française Edwige Lawson, een goeie vriendin van Wauters met wie ze speelde bij US Valenciennes en CSKA Moskou.

Voor de Belgische, die ook bij de Belgian Cats altijd een sterke leidersfiguur was, een unieke kans om op het hoogste niveau een nieuwe loopbaan op te bouwen. Ook in de WNBA, waar het komende seizoen op 6 mei begint, wordt ze immers alom gerespecteerd.

Toekomst van Meesseman

Over een vervolg van de WNBA-carrière van dat andere boegbeeld van de Belgian Cats, Emma Meesseman, is nog geen duidelijkheid.

Zij is 'restricted free agent', en zou overal kunnen tekenen, of bij de Washington Mystics, waar ze van 2013 tot 2019 voor speelde, of bij een ander team. Weinig waarschijnlijk dat dat Chicago Sky wordt, want dan zou Meesseman in de schaduw van Parker, net als zij een forward, moeten spelen.

Het is zelfs niet zeker of de West-Vlaamse, momenteel aan de slag bij UMMC Jekaterinenburg , überhaupt opnieuw de stap waagt naar de VS.

Als de Belgian Cats zich in februari plaatsen voor het WK (met een kwalificatiematch in... Washington), reist Meesseman eind september immers af naar Australië, waar het wereldkampioenschap wordt afgewerkt. Dat WK volgt heel kort na het einde van de WNBA-play-offs.

