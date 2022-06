Anne d'Ieteren, voormalig voorzitster van het Belgisch Paralympisch Comité, heeft vrijdag de eerste Belgian Paralympic Legacy Award ontvangen. Het BPC reikt de prijs uit aan mensen die een significante bijdrage geleverd hebben aan de ontwikkeling van de Paralympische beweging in België.

Eind april nam Anne d'Ieteren na een mandaat van dertien jaar afscheid. Haar voornaamste doel was de Belgische paralympische beweging te moderniseren. Onder haar voorzitterschap veroverde België zeven medailles op de Paralympische Spelen in Londen (2012), elf op die in Rio (2016) en vijftien vorig jaar in Tokio. Ook was er historisch eremetaal op de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang.

'Ik ben vereerd de eerste laureate van deze Belgian Paralympic Legacy Award te zijn', zegt d'Ieteren in een communiqué van het BPC. 'Ik ben ook trots op de bijdrage die ik aan de beweging geleverd heb. Uiteraard blijf ik de eerste supporter van de Belgische paralympische atleten en kijk ik uit naar hun volgende exploten.'

