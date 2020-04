De 'Amerikaanse Marc Van Ranst' zegt in een interview met The New York Times dat sportcompetities alleen terug opgestart kunnen worden als er wijdverspreide tests met snelle resultaten beschikbaar zijn.

Hij werd al eens hoofdschuddend gespot op een persconferentie van president Donald Trump en onlangs werd hij briljant geïmiteerd door acteur Brad Pitt, maar de Amerikaanse dokter Anthony S. Fauci is vooral een referentie in de Verenigde Staten. Hij is immers directeur van het nationaal instituut voor allergie en infectieziektes.

In zijn hoedanigheid van de belangrijkste gezondheidsexpert in de taskforce van Trump gaf hij een interview aan The New York Times. Daarin stelt hij onomwonden dat het voor bepaalde sporten heel moeilijk zal worden om dit jaar nog in actie te komen.

De sleutel daarin zal zijn of het land over een groot aantal tests zal kunnen beschikken die ook nog eens snel resultaat opleveren, aldus Fauci. Voorlopig is dat nog niet het geval.

'Veiligheid, voor de spelers en de supporters, gaat boven alles', zegt hij. 'Als je die niet kan garanderen, dan ga je spijtig genoeg de zure appel moeten door bijten en zeggen: 'We zullen het dit seizoen zonder deze sport moeten doen.''

Hoewel ook in de Verenigde Staten het aantal bevestigde gevallen van het virus in dalende lijn gaat, zegt Fauci dat er straks wellicht weer een opstoot zal komen. 'Als we ons verlangen om terug normaal te leven te snel de overhand laten nemen, dan zullen we ons straks weer in de situatie bevinden waarin we een paar weken geleden zaten.'

Fauci, een fervent loper die in zijn jeugd basket en baseball speelde, is een fan van de Washington Nationals en de New York Yankees. Hij zegt dat hij pas met een gerust gemoed terug naar een stadion zal gaan wanneer het infectieniveau veel lager is dan nu het geval is. 'Ik zou niks liever willen dan alle sporten terug te hebben', zegt hij in The New York Times. 'Maar als gezondheidsexpert, dokter en wetenschapper moet ik op dit moment zeggen dat we daar nog niet klaar voor zijn.'

