Anthony Joshua verdedigt wereldtitel boksen in Wembley

' Alexander Povetkin wordt een harde noot om te kraken. Ik houd van zijn stijl. Agressief, maar ook gevaarlijk', blikte Anthony Joshua (28) vooruit op zijn kamp tegen de tien jaar oudere Rus, die slechts één van zijn 35 kampen verloor en al een tijdje aast op de drie wereldtitels - IBF, WBA en WBO - van de zwaargewicht uit Watford, die in Londen (2012) de olympische titel pakte en sindsdien geen enkele profkamp verloor. 21 kampen gewonnen, waarvan 20 met knock-out.

En: de kans is groot dat de 90.000 zitjes van Wembley Stadium, net zoals voor zijn kamp van vorig jaar tegen Volodimir Klitsjko, allemaal bezet zullen zijn.

Maar Joshua kijkt nu al verder en hoopt nog altijd op een kamp tegen Deontay Wilder, de 32-jarige Amerikaanse reus van 2m01 en ongeslagen houder van de WBC-wereldtitel, die 40 van zijn 41 profkampen met knock-out won. 'Dat wordt in onze gewichtsklasse het gevecht van de eeuw.'

Maar voorlopig heeft The Bronze Bomber geen trek in een confrontatie met de Engelsman. Wellicht begin december neemt Wilder het in Las Vegas op tegen Tyson Fury, de kamp tegen Joshua zou volgens The Telegraph ten vroegste midden april geprogrammeerd kunnen worden.

'Hij is prof sinds 2008 en zal misschien nog twee of drie jaar boksen, dus verwacht ik wel dat we ooit nog tegen elkaar in de ring zullen komen. Om financiële redenen zal hij dat gevecht niet willen ontlopen, dat in de eerste plaats, maar in zijn geval zou ik voor de hele wereld willen bewijzen dat ik de beste ben.'

Maar de manager van Joshua, Eddie Hearn, vindt dat zijn bokser zich nu vooral op de kamp tegen Povetkin - olympisch kampioen in Athene (2004) - moet concentreren. 'Het wordt de zwaarste kamp uit zijn nog jonge carrière, een nóg grotere test dan het gevecht tegen Klitsjko. Ik vind de Rus op dit moment zelfs gevaarlijker dan Wilder.'