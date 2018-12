Anthony Van Loo na gedwongen afscheid: "Zwaar om zo te stoppen"

"Het valt me nog altijd zwaar dat ik op zo'n manier moest stoppen met voetballen", zegt Anthony Van Loo in een exclusief gesprek met VTM NIEUWS. De verdediger van KV Kortrijk speelde bijna tien jaar met een defibrillator, maar moest toch stoppen omdat de revalidatie na een hartoperatie niet verliep zoals hij had gehoopt.

Zes minuten ver in de wedstrijd van KV Kortrijk tegen Moeskroen, 11 mei 2018, zakte thuisspeler Anthony Van Loo neer op het veld. Zijn defibrillator redde hem voor de tweede keer.