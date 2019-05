Antwerp Giants gastheer van Europese Final Four: 'Spelen in Sportpaleis geeft je NBA-gevoel'

Matthias Stockmans Redacteur van Sport/Voetbalmagazine en Knack Focus.

Komend weekend treden de Antwerp Giants aan in de Final Four van de Champions League. Na zijn MVP-trofee in de gewonnen bekerfinale tegen Oostende opnieuw een uitgelezen kans voor het Belgische toptalent Ismael Bako om de aandacht te trekken van Europese topclubs.

Ismael Bako: 'Ik heb geen zin om naar het buitenland te gaan om daar op de bank te zitten.' © BELGAIMAGE