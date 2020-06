De Antwerpse City Pirates wordt beloond voor haar sociale project door de UEFA Foundation for Children dat het 50.000 euro schenkt. Daarmee is het een van de 20 laureaten.

De UEFA Foundation for Children schenkt elk jaar een miljoen euro aan sociale projecten in Europa. Dat bedrag wordt verdeeld onder 20 laureaten, die zich onderscheiden in de begeleiding van kwetsbare en kansarme jongeren. Dit jaar behoort ook het Antwerpse project City Pirates tot die 20 winnaars en het krijgt daarvoor 50.000 euro. Het project werd geselecteerd door de Belgische voetbalbond, dat ieder jaar een project uitlicht. In 2018 was dat meisjesvoetbalproject van Plan International in Benin. Vorig jaar was het de beurt aan BX Brussels, het Brusselse project van Vincent Kompany.

'Die financiële steun is welgekomen', klint het op de site, 'De coronacrisis heeft een enorme impact op de werking van de voetbalclub. Zo staan er momenteel nog 700 jongeren op de wachtlijst om lid te worden. Het geld van de UEFA-award zal de club dan ook investeren in een oorlogskas voor sociale dossiers, waarbij het mensen die het meest getroffen worden door de komende crisis zullen helpen.'

'Jongeren niet straffen door voetbal af te nemen'

Ook communicatieverantwoordelijke Michiel De Visschere reageerde heel tevreden op de award. 'Voor onze club en onze medewerkers is dit een enorme blijk van erkenning. Jongeren die het lidgeld niet kunnen betalen, moeten niet gestraft worden door hun voetbal af te nemen. We vrezen dat de maatschappelijke noodzaak voor projecten als het onze alleen maar zal groeien terwijl de economische middelen onder druk komen te staan. Ons project heeft een privaat-publiek financieringsmodel, waarbij gezien de omstandigheden vooral de private sponsoring dreigt fel terug te lopen.'

'Onze club hoopt ook andere organisaties te kunnen inspireren om op hun manier te proberen om een meerwaarde te vormen in het leven van kwetsbare jongeren', gaat De Visschere verder op de site. 'Ons doel is niet alleen hen, maar ook hun ouders te ondersteunen en te helpen om een beter leven te leiden. Hier leren ze dat wanneer iedereen elkaar helpt, iedereen er beter van wordt.'

City Pirates is een maatschappelijk voetbalproject in Antwerpen. Het begeleidt ongeveer 1.300 jongeren in vijf wijken waar het voor de meesten onder hen moeilijk wonen is. De bedoeling van het project is om de jongeren zowel sportief als sociaal te begeleiden. Onder meer huiswerkbegeleiding, schuldbemiddeling, toeleiding naar jobs, Europese uitwisselingen en pleintjeswerking behoren tot de kerntaken.

Projecten die zelf kans willen maken op een Europese subsidie kunnen vanaf 1 juli tot 15 augustus een project indienen voor de subsidieoproep van de de UEFA Foundation for Children voor de editie van 2021. Meer info daarover vind je vanaf 1 juli op de site van de Europese instelling.

De UEFA Foundation for Children schenkt elk jaar een miljoen euro aan sociale projecten in Europa. Dat bedrag wordt verdeeld onder 20 laureaten, die zich onderscheiden in de begeleiding van kwetsbare en kansarme jongeren. Dit jaar behoort ook het Antwerpse project City Pirates tot die 20 winnaars en het krijgt daarvoor 50.000 euro. Het project werd geselecteerd door de Belgische voetbalbond, dat ieder jaar een project uitlicht. In 2018 was dat meisjesvoetbalproject van Plan International in Benin. Vorig jaar was het de beurt aan BX Brussels, het Brusselse project van Vincent Kompany. 'Die financiële steun is welgekomen', klint het op de site, 'De coronacrisis heeft een enorme impact op de werking van de voetbalclub. Zo staan er momenteel nog 700 jongeren op de wachtlijst om lid te worden. Het geld van de UEFA-award zal de club dan ook investeren in een oorlogskas voor sociale dossiers, waarbij het mensen die het meest getroffen worden door de komende crisis zullen helpen.'Ook communicatieverantwoordelijke Michiel De Visschere reageerde heel tevreden op de award. 'Voor onze club en onze medewerkers is dit een enorme blijk van erkenning. Jongeren die het lidgeld niet kunnen betalen, moeten niet gestraft worden door hun voetbal af te nemen. We vrezen dat de maatschappelijke noodzaak voor projecten als het onze alleen maar zal groeien terwijl de economische middelen onder druk komen te staan. Ons project heeft een privaat-publiek financieringsmodel, waarbij gezien de omstandigheden vooral de private sponsoring dreigt fel terug te lopen.''Onze club hoopt ook andere organisaties te kunnen inspireren om op hun manier te proberen om een meerwaarde te vormen in het leven van kwetsbare jongeren', gaat De Visschere verder op de site. 'Ons doel is niet alleen hen, maar ook hun ouders te ondersteunen en te helpen om een beter leven te leiden. Hier leren ze dat wanneer iedereen elkaar helpt, iedereen er beter van wordt.'City Pirates is een maatschappelijk voetbalproject in Antwerpen. Het begeleidt ongeveer 1.300 jongeren in vijf wijken waar het voor de meesten onder hen moeilijk wonen is. De bedoeling van het project is om de jongeren zowel sportief als sociaal te begeleiden. Onder meer huiswerkbegeleiding, schuldbemiddeling, toeleiding naar jobs, Europese uitwisselingen en pleintjeswerking behoren tot de kerntaken.Projecten die zelf kans willen maken op een Europese subsidie kunnen vanaf 1 juli tot 15 augustus een project indienen voor de subsidieoproep van de de UEFA Foundation for Children voor de editie van 2021. Meer info daarover vind je vanaf 1 juli op de site van de Europese instelling.