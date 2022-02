Kunstschaatsster Loena Hendrickx en alpineskiër Armand Marchant hadden vrijdag de eer om de Belgische vlag het Vogelneststadion in Peking binnen te mogen dragen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen.

'Het was een magisch gevoel om de vlag te mogen dragen in zo'n supergroot stadion', reageerde Hendrickx, die pas donderdag in Peking aankwam. 'Ik vond het heel leuk. Het was een enorme eer. De ceremonie was heel mooi, maar ik had eigenlijk niets anders verwacht van China. Alles was tot in de details uitgewerkt. De ontsteking van de olympische vlam wou ik ook met eigen ogen zien. Nu komt het er voor mij op aan de jetlag te verwerken en volop te trainen voor mijn competitie.'

Armand Marchant was er op de Spelen van 2018 niet bij nadat hij een jaar eerder bij een horrorcrash een zware blessure had opgelopen aan zijn linkerbeen. Het deed hem dan ook extra deugd de Belgische vlag te mogen dragen. 'Dit was enorm', stelde de Luikenaar. 'Het is een kinderdroom die uitkomt. Het was fantastisch om samen met Loena, een topatlete, de Belgische vlag het stadion binnen te dragen. Dit geeft me een boost voor de wedstrijden die eraan komen. Dit toont toch aan dat het land op mij rekent. Ik kijk ernaar uit om in actie te komen.'

De delegatie van Team Belgium op de Olympische Winterspelen bestaat uit negentien atleten, die aantreden in negen sporten. Snowboardster Evy Poppe komt zaterdag als eerste landgenote in actie in de kwalificaties van de slopestyle. Shorttrackers Hanne en Stijn Desmet treden aan in de reeksen van respectievelijk de 500 en 1000 meter.

