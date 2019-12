Het stadsbestuur van Tokio zal noodmaatregelen nemen tegen het asbest dat eerder werd aangetroffen in het Tatsumi International Swimming Center, waar tijdens de komende Olympische Spelen de waterpolocompetities gehouden worden.

Sinds 2018 vonden er met het oog op de Spelen renovatiewerken plaats in het Tatsumi International Swimming Center, dat in 1993 werd geopend. Het asbest werd in 2017 bij een inspectie aangetroffen in een vuurbestendige laag op een pilaar die het dak van het gebouw ondersteunt. Het stadsbestuur was in eerste instantie van oordeel dat er geen maatregelen genomen dienden te worden, gezien de locatie en de toestand van het asbest. Maar nu keert het bestuur dus op zijn stappen terug. Het gebouw zal na de Spelen dienstdoen als een schaatspiste.

Asbest, dat in de vorige eeuw in onder andere isolatiemateriaal werd verwerkt, wordt in verband gebracht met gezondheidsproblemen zoals verschillende soorten kanker.