Sportmerk ASICS heeft een nieuw mondmasker op de markt gebracht waarmee joggers ook met een masker gewoon buiten kunnen gaan lopen.

In de provincie Antwerpen is het sinds deze week verplicht: als je buiten wil gaan joggen, dan moet dat ook met een mondmasker. Verschrikkelijk is dat volgens de meeste mensen en daarom komt ASICS nu met een nieuw mondmasker waardoor je nog steeds kunt gaan lopen.

Uit onderzoek van het sportmerk blijkt dat 66% van de hardlopers wereldwijd niet meer zijn gewoonlijke route deed uit angst besmet te raken of iemand met het virus aan te steken. Bijna 70% zou ook nog steeds heel graag willen blijven sporten, maar vinden een mondmasker niet aangenaam, omdat ze moeilijk kunnen ademen en de stof de huid irriteert.

'We weten hoe belangrijk het is voor mensen om zowel zichzelf als anderen te beschermen tijdens het hardlopen, maar ook dat velen gezichtsbedekking ongemakkelijk en beperkend vinden', vertelt CEO Kenichi Harano. 'Daarom hebben we bij het ontwerpen van de ASICS Runners Face Cover constant nagedacht over hoe hardlopers bij het dragen van het masker de ruimte houden om aangenaam te ademen terwijl ze altijd het uiterste uit zichzelf kunnen blijven halen.'

Het masker bevat namelijk ventilatieopeningen waardoor er lucht in het masker kan, maar druppeltjes gevangen blijven. En je zou ook geen last meer mogen hebben van een te warm masker, want de stof zou zeer opdrogen en afkoelen langs de buitenkant.

Het nieuwe model is vanaf half september verkrijgbaar voor €40. Meer info kan u hier vinden.

© ASICS

© ASICS

