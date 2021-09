Eline Berings zet met onmiddellijke ingang een punt achter haar topsportcarrière. Dat liet de 35-jarige Gentse hordeloopster vandaag weten op Instagram.

Het hoogtepunt van haar carrière beleefde Berings in 2009 in Turijn. Daar werd ze Europees kampioene in zaal op de 60 meter horden.

In de twaalf jaar die volgden was ze een vaste klant op grote internationale kampioenschappen, zowel in openlucht als in zaal.

Afgelopen zomer miste ze de Spelen in Tokio op een haar na. 'Eén puntje, één plaatsje kwam ik tekort voor Tokio', schrijft Berings op Instagram. 'Ik wilde afscheid nemen op het grote toneel, maar dat lukte niet. Daarna probeerde ik nog te trainen om nog enkele wedstrijden te kunnen lopen, maar ik vond geen motivatie meer en voelde me moe. Ik heb altijd geleefd voor de grootste momenten.'

Berings kwam uiteindelijk niet meer in actie en heeft dus op 29 juni in het Zwitserse Luzern haar laatste wedstrijd gelopen. Ze blikt met voldoening terug op haar carrière. 'Het was geweldig om zo lang deel uit te maken van de topsportwereld. Nu is het tijd om eens diep in te ademen, een paar tranen te laten en deze bladzijde met trots om te slaan.'

