Autopilote mag naar huis na horrorcrash

Goed nieuws over Sophia Flörsch, de autopilote die betrokken raakte bij een echte horrorcrash, tien dagen geleden in het Chinese Macau. Na een zware operatie mag ze maandag eindelijk naar huis. De straffe beelden gingen de wereld rond. Met een snelheid van 276 kilometer per uur werd de Formule 3 wagen van de 17-jarige Flörsch de lucht in gekatapulteerd. Ze werd elf uur lang geopereerd. Maar ze mag nu dus al weer naar huis, in Duitsland, om daar verder te herstellen.