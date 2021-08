Baanwielrenner Ewoud Vromant na wereldrecord gediskwalificeerd op Paralympische Spelen

Baanwielrenner Ewoud Vromant (MC2) is donderdag op de Paralympische Spelen in Tokio gediskwalificeerd nadat hij in de reeksen van de 3 km individuele achtervolging een wereldrecord had neergezet.

Ewoud Vromant © Belga Image