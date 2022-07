Zondag, tegen Zuid-Afrika, beginnen de Red Panthers in het Spaanse Terrassa aan hun WK hockey. Met medekapitein Barbara Nelen (30) blikken we al vooruit, aan de hand van vijf vragen. 'Dat bondscoach Raoul Ehren bijtekende tot Parijs 2024 is veelzeggend.'

Barbara, jij bent de speelster met de langste staat van dienst bij de Red Panthers, je was er zelfs al bij op het EK 2011. Wat is de grootste evolutie die jullie in al die jaren hebben gemaakt?Barbara Nelen: 'In die eerste jaren trainden we één à twee keer per week samen. Nu nagenoeg elke dag met de Panthers, sinds het einde van de competitie in mei. En tijdens het seizoen ook drie à viermaal per week. Een enorm verschil.'Zo zijn we vooral fysiek sterker geworden, met veel meer sessies in de fitness, terwijl daar vroeger geen sprake van was. Op dat vlak sluiten we stilaan aan bij de absolute wereldtop. 'We hebben nu ook een mengeling van verschillende fysieke profielen: spitsen die heel explosief zijn en middenveldsters die teren op een groot uithoudingsvermogen. Maar ook meisjes met veel spelinzicht, waardoor ze niet eens veel hoeven te lopen.'Ook op tactisch vlak hebben we grote stappen gezet. We zijn daar erg mee bezig, zodat we op het veld ook zélf naar oplossingen kunnen zoeken, door goed te communiceren. In tegenstelling tot vroeger, toen we op een opdracht van de coach wachtten.'Door die progressie, op meerdere vlakken - ook qua techniek, spelen we nu ook meer naar voren en zetten we hoger druk. Terwijl we vroeger, zeker tegen toplanden, defensiever speelden, uit schrik om iets verkeerds te doen.'Door die progressie bij alle speelsters zijn we ook minder afhankelijk van een mindere dag van één sterkhoudster. Vroeger was dat vaak bepalend voor winst of verlies, nu staat er altijd iemand klaar om die rol over te nemen.'De Red Panthers zijn een mix van oudere en jongere speelsters. Wat brengen jullie elkaar bij?Nelen: 'De jonge meisjes hebben een grotere winnaarsmentaliteit in de ploeg gebracht. Zij zijn gewend om te winnen, van bij de jeugdcategorieën waar ze op de grote toernooien vaak medailles hebben behaald. 'De meer ervaren speelsters kunnen dat grote enthousiasme op een gepaste manier kanaliseren en temperen, door slim te spelen in money time, te bepalen wanneer we wel of niet moeten aanvallen. 'Ondanks die generatiekloof komen we ook bijzonder goed overeen. Ik vergeet zelfs soms dat ik tien jaar ouder ben dan meisjes van de 'tiktokgeneratie'. 'We zijn vriendinnen geworden die elkaar intussen door en door kennen, mede door de vele persoonlijkheidstesten die we hebben gedaan. We steunen elkaar enorm én heel belangrijk: we durven elkaar alles te zeggen, van tactische opmerkingen tot persoonlijke zaken. 'Als een van de drie kapiteins, naast Michelle Struijk en Alix Gerniers, ben ik ook begaan met het smeden van die onderlinge banden, als luisterend oor ook voor mijn ploeggenotes als zij met iets worstelen.'Wat is de meerwaarde van bondscoach Raoul Ehren, de Nederlander die in december 2020 overnam van Niels Thijssen?Nelen: 'Raoul is een heel menselijke coach. Hij luistert naar zijn speelsters, geeft hen vertrouwen én de vrijheid om fouten te maken. Hij kan een groep enorm goed motiveren, benadrukt ook constant een positieve mindset, zonder té veel druk op te leggen. 'Voor een toernooi beklemtoont hij vaak dat we vooral moeten genieten, moeten denken aan de reden waarom we graag hockey spelen. Zodat we zo het beste uit onszelf kunnen halen.'We voelen ook zijn vertrouwen. Raoul had bondscoach van Nederland kunnen worden, de beste ploeg ter wereld, maar tekende in het voorjaar bij als coach van de Red Panthers tot de Spelen van Parijs 2024. 'Veelzeggend over zijn geloof in ons. Iedereen was superblij, omdat we met zijn allen ook achter hem staan. Hopelijk kunnen we zijn vertrouwen belonen.'Na de jongste Pro League staan de Red Panthers momenteel vijfde op de World Ranking, jullie hoogste positie ooit. Hoe ver kunnen jullie raken op het komende WK, waarin groepswinst, met duels tegen Zuid-Afrika, Australië en Japan, cruciaal kan worden?Nelen: 'Als we als eerste in onze groep eindigen, krijgen we daarna een week rust, én kunnen we wellicht tot de finale de twee topfavorieten, Nederland en Argentinië, ontlopen. 'Dan spelen we mogelijk tegen Spanje in de kwartfinale en tegen Engeland in de halve finale. Om dan pas in de finale tegen Nederland of Argentinië uit te komen. Worden we pas tweede in onze groep, dan is Nederland in de kwartfinale allicht de opponent. Dat kunnen we beter vermijden.'Maar zover vooruit denken we niet. Het is een cliché, maar we bekijken het match per match. Zuid-Afrika en Japan zijn haalbare kaarten, maar we mogen hen niet onderschatten. 'Nu al groepswinst voorspellen is ook niet vanzelfsprekend, want het doorgaans fysiek zeer sterke Australië is moeilijk in te schatten. Door de coronapandemie hebben we de laatste twee jaar niet tegen hen gespeeld, zij waren immers niet actief in de Pro League. Allicht wordt dat de sleutelmatch voor groepswinst.'Dat we steeds meer het niveau van de wereldtop benaderen, is wel een feit. Vorig jaar veroverden we brons op het EK - een eerste heel grote stap - en sindsdien hebben we gewonnen tegen toplanden als Engeland en India, die toch de halve finale van de Olympische Spelen in Tokio bereikten.'Zelfs op het EK vorig jaar, tegen Nederland, hebben we getoond dat we het hen ook moeilijk kunnen maken. We kwamen 1-0 voor, en hoewel Nederland nog won met 3-1, gaven zij toe dat we hen hadden doen twijfelen. Een jaar later zijn we nog beter geworden.'Nederland blijft uiteraard absolute top, maar in één wedstrijd, ook tegen Argentinië, is alles mogelijk. Daar geloven we vol in. En als één coach Nederland héél goed kent, is het uiteraard Raoul Ehren.'Jij wordt in augustus 31 jaar. Hoelang wil jij nog doorgaan?Nelen: 'Zonder ernstige blessures tot en met de Spelen van Parijs 2024. Dat zou voor mij de cirkel rondmaken, op een hoogtepunt.'De jongere speelsters zullen dan nog meer ervaring hebben en zullen fysiek sterker zijn. Bovendien zullen er de volgende twee jaar nog nieuwe toptalenten uit de U18 en U23-lichting bij komen. 'Het komende WK is dus een belangrijke tussenstap. En een opstap naar een nog hoger niveau, richting medailles op de Spelen in Parijs. Dat is het ultieme doel.'