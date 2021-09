Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD) wil dat het prijzengeld van olympische en paralympische atleten wordt gelijkgeschakeld. Hij gaat daarover in gesprek met het BOIC en het Paralympisch Comité.

'Onze paralympiërs verdienen evident evenveel respect en waardering als onze olympische atleten. Het is dan ook normaal dat het prijzengeld even hoog ligt', aldus minister Somers in een persbericht.

Ons land zit intussen al aan dertien medailles op de Paralympische Spelen. Het prijzengeld dat de laureaten daarvoor krijgen, ligt echter lager dan dat van hun olympische collega's.

'Er is geen reden waarom een zilveren medaille op de Paralympische Spelen maar liefst drie keer minder waard is dan een zilveren medaille op de Olympische Spelen. Net zoals er geen reden is waarom de plaatsen 4 tot en met 8 op de Olympische Spelen wel beloond worden door de overheid en diezelfde ereplaatsen op de Paralympische Spelen niet', vindt minister Somers.

Hij plant een gesprek met de bevoegde instanties om die beloning gelijk te trekken. 'In landen zoals Amerika, Duitsland en Frankrijk ligt het prijzengeld even hoog. Dat moeten we hier ook doen', gaat Somers voort.

'Dat is niet alleen de logica zelve, het is ook symbolisch en maatschappelijk belangrijk. Mensen met een beperking zijn geen tweederangsburgers, maar verdienen gelijke kansen en een eerlijke beloning.'

