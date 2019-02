Bart Swings: 'Ik ben een pósitieve denker geworden'

'Amper een tiental dagen', schat Bart Swings. De tijd die hij, wegens een opeenvolging van wedstrijden en stages, sinds oktober doorgebracht heeft in zijn nieuw huis in Tildonk. Weg van onder de ouderlijke vleugels in Herent. Voortaan vliegt hij samen met zijn vriendin Annelyn door het dagelijkse leven en alle beslommeringen. 'Mijn was en strijk breng ik wel nog altijd naar mijn mama', lacht hij.

...