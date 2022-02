Schaatser Bart Swings heeft zaterdag op de Olympische Winterspelen in Peking het goud veroverd in de finale van de massastart. Het is de tweede Belgische medaille deze Winterspelen, na het brons van Hanne Desmet op de 1.000 meter shorttrack.

Swings schaatste een intelligente race in de National Speed Skating Oval en deelde de zestien rondjes goed in. Na een fenomenale slotronde blies de Leuvenaar zijn concurrenten weg en veroverde hij het goud. Swings eindigde eerder zaterdag in de eerste van twee halve finales als tweede, na de Noor Kristian Ulekleiv, en plaatste zich zo zonder problemen voor de medaillestrijd.

De Belg hield twee Zuid-Koreanen achter zich. Chung Jae-won verloor de sprint om goud en moest zich tevreden stellen met zilver, zijn landgenoot Lee Seung-hoon greep het brons. De Amerikaan Joey Mantia, vriend van Hanne Desmet, viel net naast het podium. De Nederlandse schaatsers Jorrit Bergsma en Sven Kramer kenden minder succes. Bergsma werd negende, Kramer sloot de laatste race uit zijn schaatscarrière af als zestiende.

De 31-jarige Swings ging resoluut voor de gouden medaille op de massastart, vier jaar na zijn olympisch zilver op dat nummer in Pyeongchang. De Zuid-Koreaan Lee Seung-hoon snelde toen naar het goud. Swings schenkt België pas de tweede gouden medaille ooit op de Winterspelen. De eerste dateert van 1948, toen pakten kunstschaatsers Micheline Lannoy en Pierre Baugniet in Sankt Moritz de olympische titel in het paarrijden.

Swings behaalde deze Winterspelen al een olympisch diploma, met de zevende plaats op de 5.000 meter. Op de 10.000 meter eindigde hij als tiende, op de 1.500 meter klokte de Leuvenaar de dertiende chrono. De massastart was zijn laatste nummer.

Achtste medaille ooit voor België

Bart Swings behaalde met zijn gouden medaille de achtste medaille ooit voor ons land op de Winterspelen. De eerste medaille veroverde België in 1924 tijdens de eerste Winterspelen in Chamonix. De mannen van de viermansbob gleden toen naar brons. Vier jaar later werd kunstschaatser Robert Van Zeebroeck derde in Sankt Moritz.

De Winterspelen van 1948 waren voor België de meest succesvolle tot dusver. Kunstschaatsers Micheline Lannoy en Pierre Baugniet werden in Zwitserland olympisch kampioen in het paarrijden, terwijl de viermansbob bij de mannen zilver haalde.

Daarna was het een halve eeuw wachten op nieuw medaillegewin. De tot Belg genaturaliseerde Nederlander Bart Veldkamp, overigens de enige Belgische deelnemer aan die Spelen, schaatste naar plaats drie op de 5 kilometer. Vier jaar geleden gleed Bart Swings naar zilver op de massastart, een nummer dat toen nieuw was op het olympische programma.

Deze Winterspelen schiet Team Belgium dus tweemaal raak. Na het onverhoopte brons voor Hanne Desmet maakte Bart Swings zijn ambities op de massastart waar. De Leuvenaar verklaarde op voorhand voor het hoogste te gaan in dit schaatsonderdeel en hield woord.

🔙 7 februari 1948: 🥇 Micheline Lannoy & Pierre Baugniet in het kunstschaatsen voor paren



‼️ VANDAAG, 19 februari 2022: 🥇 @bartswings massastart



= 7⃣4⃣ jaar & 12 dagen later



👉 Geen ENKEL land moest tot deze #Winterspelen zo lang wachten tussen 1e en 2e 🥇 medaille op WS https://t.co/Fs8h4G6uQ7 — Jonas Creteur (@jonas_creteur) February 19, 2022

Swings: 'Ik wou vandaag niets weggeven'

'Na al het geleverde werk het goud pakken. Dit voelt echt als een droom', zei de medaillewinnar uitgelaten na zijn overwinning in de National Speed Skating Oval.

'Op drie à vier ronden van het einde stoomde ik me klaar voor de finale, liet ik het melkzuur even weggaan. En ik kon zo nog sprinten. Dit is prachtig.'

De regerende Europese kampioen moest in de race over zestien ronden nochtans bij verschillende aanvallen de kastanjes uit het vuur halen. 'Tijdens de wedstrijd zei ik tegen mezelf: 'ik ben hier alles aan het doen'. Ik deed tevergeefs teken naar de andere jongens om over te nemen. Ik had telkens vier man achter mij. Maar ik wou vandaag niets weggeven. Dan moet je soms veel werk opknappen'.

Swings bezorgde België voor het eerst in 74 jaar een gouden medaille op de Winterspelen, de tweede ooit. 'Ik heb hier zolang voor gewerkt, er alles voor gedaan. De laatste dagen waren zo zenuwslopend. Bij momenten vond ik wel rust, maar heel vaak dacht ik toch aan hoe mooi het zou zijn om die medaille te veroveren', aldus Swings

Swings schaatste een intelligente race in de National Speed Skating Oval en deelde de zestien rondjes goed in. Na een fenomenale slotronde blies de Leuvenaar zijn concurrenten weg en veroverde hij het goud. Swings eindigde eerder zaterdag in de eerste van twee halve finales als tweede, na de Noor Kristian Ulekleiv, en plaatste zich zo zonder problemen voor de medaillestrijd. De Belg hield twee Zuid-Koreanen achter zich. Chung Jae-won verloor de sprint om goud en moest zich tevreden stellen met zilver, zijn landgenoot Lee Seung-hoon greep het brons. De Amerikaan Joey Mantia, vriend van Hanne Desmet, viel net naast het podium. De Nederlandse schaatsers Jorrit Bergsma en Sven Kramer kenden minder succes. Bergsma werd negende, Kramer sloot de laatste race uit zijn schaatscarrière af als zestiende. De 31-jarige Swings ging resoluut voor de gouden medaille op de massastart, vier jaar na zijn olympisch zilver op dat nummer in Pyeongchang. De Zuid-Koreaan Lee Seung-hoon snelde toen naar het goud. Swings schenkt België pas de tweede gouden medaille ooit op de Winterspelen. De eerste dateert van 1948, toen pakten kunstschaatsers Micheline Lannoy en Pierre Baugniet in Sankt Moritz de olympische titel in het paarrijden. Swings behaalde deze Winterspelen al een olympisch diploma, met de zevende plaats op de 5.000 meter. Op de 10.000 meter eindigde hij als tiende, op de 1.500 meter klokte de Leuvenaar de dertiende chrono. De massastart was zijn laatste nummer. Bart Swings behaalde met zijn gouden medaille de achtste medaille ooit voor ons land op de Winterspelen. De eerste medaille veroverde België in 1924 tijdens de eerste Winterspelen in Chamonix. De mannen van de viermansbob gleden toen naar brons. Vier jaar later werd kunstschaatser Robert Van Zeebroeck derde in Sankt Moritz. De Winterspelen van 1948 waren voor België de meest succesvolle tot dusver. Kunstschaatsers Micheline Lannoy en Pierre Baugniet werden in Zwitserland olympisch kampioen in het paarrijden, terwijl de viermansbob bij de mannen zilver haalde. Daarna was het een halve eeuw wachten op nieuw medaillegewin. De tot Belg genaturaliseerde Nederlander Bart Veldkamp, overigens de enige Belgische deelnemer aan die Spelen, schaatste naar plaats drie op de 5 kilometer. Vier jaar geleden gleed Bart Swings naar zilver op de massastart, een nummer dat toen nieuw was op het olympische programma. Deze Winterspelen schiet Team Belgium dus tweemaal raak. Na het onverhoopte brons voor Hanne Desmet maakte Bart Swings zijn ambities op de massastart waar. De Leuvenaar verklaarde op voorhand voor het hoogste te gaan in dit schaatsonderdeel en hield woord.'Na al het geleverde werk het goud pakken. Dit voelt echt als een droom', zei de medaillewinnar uitgelaten na zijn overwinning in de National Speed Skating Oval.'Op drie à vier ronden van het einde stoomde ik me klaar voor de finale, liet ik het melkzuur even weggaan. En ik kon zo nog sprinten. Dit is prachtig.' De regerende Europese kampioen moest in de race over zestien ronden nochtans bij verschillende aanvallen de kastanjes uit het vuur halen. 'Tijdens de wedstrijd zei ik tegen mezelf: 'ik ben hier alles aan het doen'. Ik deed tevergeefs teken naar de andere jongens om over te nemen. Ik had telkens vier man achter mij. Maar ik wou vandaag niets weggeven. Dan moet je soms veel werk opknappen'. Swings bezorgde België voor het eerst in 74 jaar een gouden medaille op de Winterspelen, de tweede ooit. 'Ik heb hier zolang voor gewerkt, er alles voor gedaan. De laatste dagen waren zo zenuwslopend. Bij momenten vond ik wel rust, maar heel vaak dacht ik toch aan hoe mooi het zou zijn om die medaille te veroveren', aldus Swings