Bart Swings is zondag op de Olympische Winterspelen in Peking op de zevende plaats geëindigd op de 5.000 meter schaatsen. De Zweed Nils van der Poel veroverde in de National Speed Skating Oval de titel met een olympisch record (6:08.84) na een felle strijd met de Nederlander Patrick Roest.

In de National Speed Skating Oval schaatste Swings in de tiende en laatste rit tegen de Zweedse wereldrecordhouder Nils van der Poel. Onze landgenoot startte bijzonder snel, maar kon dat hoge tempo niet aanhouden en zakte na halfweg wat weg. In 6:16.90 (+8.06) eindigde hij op de zevende plaats.

Razendspannend

De 5.000 meter was in Peking, zo bevestigde de bijna 31-jarige Leuvenaar de voorbije dagen, 'het op één na belangrijkste nummer', na de massastart. In 2014 in Sotsji eindigde de olympische vicekampioen op de massastart als vierde op de 5.000 meter, in 2018 in Pyeongchang werd hij zesde. Aan kop was het razendspannend. De Nederlander Patrick Roest leek op weg naar de titel, maar moest die dus nog aan Van der Poel afstaan. Roest moest vrede nemen met zilver (6:09.31; +0.47). De Noor Hallgeir Engebråten (6:09.88; +1.04) pakte het brons.

De Nederlandse titelverdediger Sven Kramer, die zijn laatste race op de 5.000 meter uit zijn carrière afwerkte, moest tevreden zijn met de negende stek (6:17.04; +8.20).

In de National Speed Skating Oval schaatste Swings in de tiende en laatste rit tegen de Zweedse wereldrecordhouder Nils van der Poel. Onze landgenoot startte bijzonder snel, maar kon dat hoge tempo niet aanhouden en zakte na halfweg wat weg. In 6:16.90 (+8.06) eindigde hij op de zevende plaats.De 5.000 meter was in Peking, zo bevestigde de bijna 31-jarige Leuvenaar de voorbije dagen, 'het op één na belangrijkste nummer', na de massastart. In 2014 in Sotsji eindigde de olympische vicekampioen op de massastart als vierde op de 5.000 meter, in 2018 in Pyeongchang werd hij zesde. Aan kop was het razendspannend. De Nederlander Patrick Roest leek op weg naar de titel, maar moest die dus nog aan Van der Poel afstaan. Roest moest vrede nemen met zilver (6:09.31; +0.47). De Noor Hallgeir Engebråten (6:09.88; +1.04) pakte het brons.De Nederlandse titelverdediger Sven Kramer, die zijn laatste race op de 5.000 meter uit zijn carrière afwerkte, moest tevreden zijn met de negende stek (6:17.04; +8.20).