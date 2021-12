Nergens ter wereld wordt sneller geschaatst dan op de hooglandpiste in het Amerikaanse Salt Lake City. Bart Swings weet dat. Op de eerste dag van de wereldbekerwedstrijden op de Utah Olympic Oval verbeterde Swings vrijdag prompt zijn vier jaar oude Belgische record op de 5.000 meter. De nieuwe tijd is 6:08.76, drie seconden sneller dan destijds.

Dat was goed voor de vierde plaats in een eliteveld van zestien schaatsers. Want ook de Zweed Nils van der Poel, die dit seizoen op de lange afstanden heerst, verscheen op de piste. Een tijd van onder de zes minuten zat er nog net niet in. Maar met 6:01.56 schaatste hij het wereldrecord van de Canadees Ted-Jan Bloemen (6:01.86 op 10 december 2017) uit de boeken. Bloemen kreeg vervolgens in de laatste rit de kans het record terug te pakken. Maar slaagde daar niet in. Wel sleepte hij Davide Ghiotto naar een toptijd (6:07.27). Achter de Nederlander Patrick Roest (6:04.41) werd de Italiaan verrassend derde.

Swings wil zich op de 5.000 meter graag plaatsen voor de Winterspelen. Maar hij neemt de trip over de Atlantische Oceaan ook te baat om enige snelle tijden neer te zetten. Zijn nationale records op de 1.500 en de 5.000 meter dateerden van 2015 en 2017. Op de dag van het record van Bloemen legde hij de vijf kilometer af in 6:11.54. Daarom vertoeft de 30-jarige Swings al een week in de mormonenstad in Utah, waar in 2002 om olympische medailles werd geschaatst. Anderen arriveerden pas op het laatst moment. Swings was gewend aan de hoogte (1.425 meter boven de zeespiegel), de droge lucht en het tijdsverschil van acht uur. In zijn rit tegen de Rus Ruslan Zakharov had Swings snel de juiste balans te pakken. De eerste twee ronden gingen in 28 seconden. Daarna volgden tien ovalen van rond de 29 seconden. Zakharov was de mindere, maar bleef in de buurt (6:09.82). Daarvoor had de Duitser Patrick Becket met 6:12.05 de beste tijd neergezet.

Dat was goed voor de vierde plaats in een eliteveld van zestien schaatsers. Want ook de Zweed Nils van der Poel, die dit seizoen op de lange afstanden heerst, verscheen op de piste. Een tijd van onder de zes minuten zat er nog net niet in. Maar met 6:01.56 schaatste hij het wereldrecord van de Canadees Ted-Jan Bloemen (6:01.86 op 10 december 2017) uit de boeken. Bloemen kreeg vervolgens in de laatste rit de kans het record terug te pakken. Maar slaagde daar niet in. Wel sleepte hij Davide Ghiotto naar een toptijd (6:07.27). Achter de Nederlander Patrick Roest (6:04.41) werd de Italiaan verrassend derde. Swings wil zich op de 5.000 meter graag plaatsen voor de Winterspelen. Maar hij neemt de trip over de Atlantische Oceaan ook te baat om enige snelle tijden neer te zetten. Zijn nationale records op de 1.500 en de 5.000 meter dateerden van 2015 en 2017. Op de dag van het record van Bloemen legde hij de vijf kilometer af in 6:11.54. Daarom vertoeft de 30-jarige Swings al een week in de mormonenstad in Utah, waar in 2002 om olympische medailles werd geschaatst. Anderen arriveerden pas op het laatst moment. Swings was gewend aan de hoogte (1.425 meter boven de zeespiegel), de droge lucht en het tijdsverschil van acht uur. In zijn rit tegen de Rus Ruslan Zakharov had Swings snel de juiste balans te pakken. De eerste twee ronden gingen in 28 seconden. Daarna volgden tien ovalen van rond de 29 seconden. Zakharov was de mindere, maar bleef in de buurt (6:09.82). Daarvoor had de Duitser Patrick Becket met 6:12.05 de beste tijd neergezet.