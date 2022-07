Op de eerste wedstrijddag van de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham, Alabama heeft Bart Swings een gouden medaille gewonnen. Swings is vrijdag op de eerste plaats geëindigd in de 10.000 meter puntenafvalling op de piste. De Fransman Martin Ferrie is op de tweede plaats geëindigd. Het brons gaat naar de Duitser Nils Bühnemann.

Al in de eerste ronden liet Bart René Swings, zoals hij op de deelnemerslijst staat, merken dat hij een hoog tempo ambieerde. Op het moment dat hij negen punten had verzameld en zijn voornaamste tegenstander, de Italiaan Giuseppe Bramante, vier punten, nam hij gas terug. Daarvoor had Swings de toeschouwers een fraaie spagaatfinish getoond, waarmee hij twee punten had gesprokkeld. Na enkele ronden hervatte de Leuvenaar de aanval om met ruime voorsprong op de tegenstanders te finishen. Swings behaalde achttien punten, Ferrie en Bühnemann kwamen tot elf.

De 31-jarige Swings is een van de boegbeelden van Team Belgium in Birmingham. Het zijn de derde Wereldspelen voor Swings, die eerder al in actie kwam in Cali en Wroclaw. Swings heeft al vier gouden, twee zilveren en één bronzen medaille gewonnen in het inlineskaten. Afgaande op de deelnemerslijst had Swings al geconstateerd dat er geen nieuwe opponenten zijn bijgekomen. De Colombianen vertrouwen op Daniel Zapata Martinez, die inmiddels de status van routinier heeft veworven. Alleen in de openingsronden kon Zapata Swings volgen. Later viel hij ontgoocheld af. De wedstrijden worden gehouden op een vlakke 200-meterpiste in een voormalige industriewijk, Powell Steam Plant, die ooit het centrum van de energievoorziening in de stad was.

De finales in de namiddag moesten tot twee keer worden verschoven, nadat er een fikse regenbui op de baan was gevallen. De omstandigheden in Jefferson County, waartoe Birmingham behoort, zijn lastig: het is 35 graden bij een luchtvochtigheid van 51 procent. De races begonnen ruim een uur later dan voorzien. De elfde editie van de Wereldspelen is het eerste multi-sport evenement sinds de coronapandemie waar weer toeschouwers aanwezig zijn. Het tien dagen durende toernooi van niet-olympische sporten heeft 3.600 atleten uit 104 landen naar Birmingham gelokt. De openingsceremonie in het Protective Stadium trok 27.000 belangstellenden.

Het inline skaten is een van de eerste onderdelen waar medailles werden verdeeld. De eerste gouden medailles gingen in de ochtenduren naar de Italiaan Duccio Marsili en de Colombiaanse Geiny Pajaro, die op de piste de 200 meter wonnen. Vijf jaar geleden, bij de laatste Spelen in Wroclaw won Pajaro de 300 meter.

