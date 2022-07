Afgelopen nacht veroverde Bart Swings zijn vierde gouden skeelermedaille op de World Games in Birmingham. Met nog een bronzen plak schoof hij zo flink omhoog op de alltime medailleranglijst.

Goud afgelopen nacht in de afvallingskoers over 15.000 meter.

De dagen ervoor: gouden plakken in de puntenkoers en afvallingsrace over 10.000 meter en de puntenafvalling over dezelfde afstand. Plus nog een bronzen medaille in de 1000 meter sprint.

Totale balans voor Bart Swings op de World Games in Birmingham (VS): vijf medailles. In de totale medaillestand deed alleen de Colombiaanse Johana Viveros Mondragon, ook in het skeeleren, nog net iets beter, met vier keer goud en éénmaal zilver.

Door zijn rijke medailleoogst schuift de 31-jarige Herentenaar zo op naar de vierde stek op de alltime medailleranking van de World Games.

In de editie van 2013, in het Colombiaanse Cali, behaalde hij immers al eens twee keer goud, éénmaal zilver en één keer brons.

Vier jaar later voegde hij in het Poolse Wroclaw daar twee gouden plakken en een zilveren aan toe. En op de afgelopen World Games dus nog vijf stuks, zijn grootste oogst op drie deelnames.

Met in totaal 12 medailles (acht keer goud, twee keer zilver en tweemaal goud) moet Swings nu nog slechts drie atleten voor zich laten in de geschiedenis van die Olympische Spelen voor niet olympische sporten.

Bart Swings from team Belgium takes home GOLD in Speed Skating Road: Men's Point Race 10,000m! 🥇



🥇 Bart Rene Swings 🇧🇪

🥈 Daniel Zapata Martinez 🇨🇴

🥉 Mike Alejandro Paez Cuellar 🇲🇽#MedalMoment #WeAreTheWorldGames #NewGenofSports pic.twitter.com/x2O4r9sPqw — The World Games 2022 Birmingham (@TWG2022) July 11, 2022

Alleen de Duitser Jurgen Kolenda (11 keer goud in het vinzwemmen, met zwemvliezen), de Amerikaan Steve Rajeff (15 medailles, waaronder achtmaal goud in het vissen) en de Rus Serguei Akhapov (13 plakken, waaronder acht keer goud) staan nog hoger op de medailleranking.

Nuance: uiteraard zijn sporters die in meerdere onderdelen van dezelfde discipline uitkomen in het voordeel, zoals ook zwemmers op de Olympische Spelen.

Unieke combinatie

De periode waarin Swings zijn medailles heeft behaald, verspreid over negen jaar, is niettemin lang. Bovendien is het skeeleren, sinds hij met snelschaatsen begon, niet eens zijn voornaamste focus.

In dat snelschaatsen schreef de Vlaams-Brabander dit jaar al geschiedenis door als eerste Belg olympisch goud te winnen, op de massastart in Peking.

Door ook vier titels te veroveren op de World Games werd hij ook de eerste atleet ooit die in hetzelfde jaar de beste was in een discipline op beide Spelen.

Weliswaar omdat de World Games, door het coronauitstel, dit jaar voor het eerst in hetzelfde jaar plaatsvinden als de Olympische Winterspelen. Normaal worden die World Games in oneven jaren georganiseerd.

