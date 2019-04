Baseballer Mike Trout tekent monstercontract van 381 miljoen euro

Mike Trout (27), vedette van Los Angeles Angels, tekende een contract voor 12 jaar. Waarde: 381 miljoen euro.

Neen. Mike Trout tekende niet het duurste sportcontract ter wereld. Die eer was in 2013 weggelegd voor bokser Floyd Mayweather, die voor zijn zes kampen - gespreid over 30 maanden - om en bij de 400 miljoen euro - inclusief de opbrengsten van de pay-per-view - mocht cashen. Maar Trout schreef op zijn manier geschiedenis: 381 miljoen euro voor de volgende twaalf seizoenen, goed voor 31,7 miljoen per jaar, zonder afhankelijk te zijn van televisierechten of andere commerciële deals. De 27-jarige center fielder van de Los Angeles Angels mag nu al om en bij de 2,2 miljoen b...