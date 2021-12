Bashir Abdi en Peter Genyn hebben vrijdag in Gent de Vlaamse Reus, een trofee die reeds 30 jaar wordt uitgereikt door de Vlaamse Bond voor Sportjournalisten, in ontvangst genomen.

De 32-jarige Abdi haalde het in de verkiezing ruim afgescheiden van Miguel Van Damme, doelman van Cercle Brugge. De Belgische marathonloper won eerder dit jaar al de Trofee voor Sportverdienste en is een van de topkandidaten voor de titel van 'Sportman van het jaar 2021'. Ook Peter Genyn kreeg, in de Gentse Oude Vismijn, een Vlaamse Reus. Dit voor zijn uitzonderlijke prestaties op de Paralympische Spelen.

Bashir Abdi behaalde tijdens de marathon op de Olympische Spelen in Tokio de bronzen medaille en moest enkel de Keniaan Eliud Kipchoge en de Nederlander Abdi Nageeye voor laten. Op 24 oktober verscherpte Abdi tijdens de marathon van Rotterdam de Europese recordtijd naar 2u03:36.

Sabine Appelmans was in 1992 de eerste om de Vlaamse Reus in ontvangst te nemen. Dit jaar mochten de beroeps en niet-beroepsleden van de Vlaamse Bond voor Sportjournalisten kiezen uit een lijstje waarop zes namen prijkten.

'De namen van Nina Derwael en Wout van Aert werden niet in dit lijstje opgenomen. Wij deden dit oprecht bewust. We gingen dit jaar immers op zoek naar andere atleten of atletes, mensen die niet gaan grossieren in trofeeën', verduidelijkt Diederik Van Vaerenbergh van de VBS.

'Onze leden konden kiezen uit Bashir Abdi, Matthias Casse, Alexander Hendrickx, Miguel Van Damme, Noor Vidts en Tessa Wullaert. Abdi pakte een bronzen medaille op de OS tijdens de marathon en won die van Rotterdam en verpulverde daarbij het Europese record. Matthias Casse behaalde op de OS eveneens een bronzen medaille. Dit in het judo. Alexander Hendrickx was met de nationale hockeyploeg outstanding op het EK, het WK en de OS. Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme stond eveneens in het lijstje, net als meerkampster Noor Vidts en Red Flame Tessa Wullaert. Uiteindelijk viel de keuze op Bashir Abdi die het haalde met ruime cijfers van Miguel Van Damme. Dit jaar zorgen wij ook voor een unicum en reiken we een tweede Vlaamse Reus uit. Gezien zijn uitzonderlijke prestaties op de afgelopen Paralympics vonden wij het nodig om ook Peter Genyn een trofee te schenken. Zo worden er voor het eerst in 30 jaar twee Vlaamse Reuzen uitgereikt.'

