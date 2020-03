Bashir Abdi finishte zondag als tweede in de eerste Major van het seizoen en verpulverde zijn eigen Belgisch record naar 2u04:49. De Gentenaar wordt zo de tweede snelste Europeaan aller tijden.

Het Belgisch record van Abdi stond sinds de marathon van Chicago in oktober op 2u06:14. Daar deed hij in Tokio dus nog eens 1:25 af. De winst was voor de Ethiopiër Birhanu Legese in 2u04:15. De Ethiopiër Sisay Lemma vervolledigde de top drie in 2u04:51.

