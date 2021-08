Het was een moment dat de wereld rondging, zoals de gedeelde gouden medaille op het hoogspringen. Belgische hoop Bashir Abdi had even moeten lossen en kon terug aanpikken bij de medaillegroep in de marathon. Zijn Nederlandse boezemvriend Abdi Nageeye moedigde hem aan, vuistzwaaiend, om de Keniaan Lawrence Cherono voorbij te steken. Wat lukte. Het zilver ging naar Nageeye, brons naar Abdi.

Dat alles gebeurde op grote afstand van topfavoriet en winnaar Eliud Kipchoge. De Keniaan won na Rio ook in deze Spelen de marathon, ogenschijnlijk met gemak en in elk geval met een straat voorsprong.

Koen Naert eindigde sterk op een tiende plaats. Dieter Kersten werd 59ste.

In de aanvangsfase vormde zich een hele ruime kopgroep van wel 58 lopers. Abdi en Naert schoven attent mee, Kersten koos voor zijn eigen tempo.

Halverwege passeerde de kopgroep, die ondertussen was herleid tot 31 atleten, in 1:05:13. Abdi en Naert gingen goed mee. Kersten passeerde als 74e.

Aan 25 kilometer was de kopgroep herleid tot 28 man. Kipchoge versnelde en dunde het veld verder uit. Aan kilometer 30 was de kopgroep nog maar met tien. Abdi was er nog bij, Naert had moeten lossen en volgde als twaalfde.

Aan 35 kilometer was Kipchoge er alleen vandoor. Daarachter vormde zich een groepje van vier, met ook Abdi. Naert bleef in twaalfde stelling lopen. Kersten was opgerukt naar 59.

De situatie voorin was na 40 kilometer ongewijzigd.

Gelost, niet gelost

Kipchoge werd bij benadering niet meer verontrust. Hij won in 2:08:38.

Met de eindmeet in zicht leken Nederlander Abdi Nageeye en de tweede Keniaan Lawrence Cherono zich af te zonderen en voor de medailles te zullen sprinten. Abdi wist echter de pijn te verbijten en zijn wagonnetje weer aan te haken.

Het werd een thriller voor zilver en brons, waarin de Nederlander duidelijk de sterkste van de drie was. Bashir Abdi zwoegde voorbij de Keniaan, en onder exuberante aanmoediging van Abdi Nageeye, die misschien meer aandacht had voor de race van de Belg dan voor zijn eigen eremetaal, won hij brons.

Hun eindtijden: Abdi Nageeye (2:09:58; +1:20), Bashir Abdi (2:10:00; +1:22). Cherono werd enkele tellen later vierde.

Naert rukte nog op naar een tiende plaats in 2:12:13 (+3:35).

Kersten liep ruim dertien minuten na Kipchoge over de meet en legde beslag op de 59e plaats in 2:22:06 (+13:28).

