De verrassing van de komende play-offs (vanaf 24 mei) zou wel eens uit onze hoofdstad kunnen komen. Basic-Fit Brussels heeft alles om uit te groeien tot een vaste waarde aan de Belgische basketbaltop, maar...

'Wat wij realiseren, is eigenlijk een mirakel.' Een uitspraak die bij spelers, coach en bestuur van Basic-Fit Brussels geregeld valt. Met een budget van rond de 1,5 miljoen euro, maar vooral met een veel te kleine, afgeleefde zaal (1000 plaatsen) in Neder-Over-Heembeek, hoort Brussels in feite bij de kneusjes van onze hoogste basketbalcompetitie. Toch stonden de Brusselaars twee jaar geleden in de finale van de play-offs tegen BC Oostende, speelden ze al twee Europese campagnes en prijkten ze ook dit seizoen een tijdje op de leiderspositie nadat ze een reeks van twaalf competitiezeges op rij lieten noteren. Enkel de uitschakeling in de halve finales van de beker van België - toch een belangrijk doel - tegen Antwerp Giants vormde de voorbije maanden een ontgoocheling.

...