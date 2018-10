Bayat in combi na aanhouding

Spelersmakelaars Mogi Bayat, Dejan Veljkovic en Karim Meijati blijven aangehouden in het voetbalschandaal. Ook de ex-advocaat van Anderlecht Laurent Denis is in verdenking gesteld. Het was voor de onderzoeksrechters in Tongeren een race tegen de klok, want om 6 uur vanmorgen verliep de wettelijke aanhoudingstermijn van 48 uur. In totaal blijven acht mensen in de cel.