De American footballspeler Patrick Mahomes heeft het grootste contract uit de sportgeschiedenis getekend: hij gaat 450 miljoen euro in 10 jaar verdienen. De scoop ging naar Katie Camlin, een werkneemster in een liquor store.

De NFL (American football) zit op een kantelmoment. De laatste jaren won Tom Brady alles met de New England Patriots, maar vorig jaar was het tijd voor een nieuwe ster aan het firmament.

Patrick Mahomes, nog maar 24 jaar, kroonde zich tot dé ster van het afgelopen seizoen. Hij werd in zijn allereerste seizoen al beste speler van de reguliere competitie, leidde de Kansas City Chiefs het jaar daarop naar eindwinst in de Super Bowl en werd MVP van de Super Bowl. En dat op een nog jongere leeftijd dan Tom Brady. Die koos intussen op zijn 43e voor een nieuw avontuur bij de Tampa Bay Buccaneers.

Amerikaanse media meldden al langer dat het tijdperk van Brady er nu wel eens kan opzitten na negen Super Bowls, waarvan hij er zes wist te winnen. Dat het nu de beurt is aan Patrick Mahomes, wilden de Kansas City Chiefs kracht bijzetten door hem een monstercontract te geven.

De jonge Amerikaan tekende voor tien jaar bij en zal in die tijd zo'n 450 miljoen euro verdienen, omgerekend 45 miljoen euro per jaar!

Het straffe is: het nieuws werd voor het eerst de wereld in gestuurd door Katie Camlin, een werkneemster in een drankwinkel. Zij tweette maandag om 12.21 uur: 'Iemand van de Chiefs kwam hier net binnen en kocht zes flessen Dom Perignon. Hij zei dat er vandaag een 'big signing' is. Hij zei dat het niet Chris Jones is, dus gok ik dat het de Mahomesdeal is.'

Camlin verwijderde de tweet vrij snel, uit schrik dat ze iets verkeerd had gedaan. Maar intussen was het kwaad al geschied...

Grootste contract ooit

Het contract dat Mahomes tekende is het grootste ooit in de sportgeschiedenis en dat in een periode waarin zowat alle bedrijven en sportclubs het financieel enorm moeilijk hebben.

Het vorige record was nog maar zestien maanden oud. Toen zette baseballspeler Mark Trout zijn handtekening onder een verbintenis van 12 jaar en 400 miljoen euro bij de Los Angeles Angels. Trout loste in maart 2019 de bokser Canelo Álvarez af, die een half jaar eerder een contract voor 5 jaar en 350 miljoen euro bij mediagigant DAZN afsloot.

Opmerkelijk: het is voor de eerste keer in de geschiedenis dat een NFL-speler het grootste contract ooit tekent. Buiten Mahomes en Álvarez bestaat de top tien van lucratiefste contracten uitsluitend uit baseballspelers.

Federer nog steeds bestbetaalde sporter

Maar het is niet omdat de Amerikaanse quarterback het grootste contract uit de geschiedenis heeft, dat hij ook de bestbetaalde atleet ter wereld is. Volgens de jaarlijkse Forbes-lijst is dat nog steeds Roger Federer, die zo'n 95 miljoen euro per jaar verdient, gevolgd door Cristiano Ronaldo (93 miljoen) en Lionel Messi (92 miljoen).

Mahomes wordt zelfs niet eens de bestbetaalde NFL-speler. Dat is voorlopig nog steeds Kirk Cousins van de Minnesota Vikings met een jaarlijks inkomen van 54 miljoen euro.

Van baseballspelers is er zelfs nog nauwelijks sprake in de top 100 van Forbes. In 2019 stonden er nog vijftien in, nu is het er nog maar één: Clayton Kershaw van de Los Angeles Dodgers, met een jaarsalaris van 24 miljoen euro.

Momenteel staat Patrick Mahomes nog niet eens in die top 100, want hij verdiende tot gisteren 'slechts' 750.000 euro per jaar. En Mahomes moet zich ook geen zorgen maken over eventuele blessures, want zelfs dan nog zal de Amerikaan 120 miljoen euro krijgen.

De NFL (American football) zit op een kantelmoment. De laatste jaren won Tom Brady alles met de New England Patriots, maar vorig jaar was het tijd voor een nieuwe ster aan het firmament. Patrick Mahomes, nog maar 24 jaar, kroonde zich tot dé ster van het afgelopen seizoen. Hij werd in zijn allereerste seizoen al beste speler van de reguliere competitie, leidde de Kansas City Chiefs het jaar daarop naar eindwinst in de Super Bowl en werd MVP van de Super Bowl. En dat op een nog jongere leeftijd dan Tom Brady. Die koos intussen op zijn 43e voor een nieuw avontuur bij de Tampa Bay Buccaneers.Amerikaanse media meldden al langer dat het tijdperk van Brady er nu wel eens kan opzitten na negen Super Bowls, waarvan hij er zes wist te winnen. Dat het nu de beurt is aan Patrick Mahomes, wilden de Kansas City Chiefs kracht bijzetten door hem een monstercontract te geven. De jonge Amerikaan tekende voor tien jaar bij en zal in die tijd zo'n 450 miljoen euro verdienen, omgerekend 45 miljoen euro per jaar!Het straffe is: het nieuws werd voor het eerst de wereld in gestuurd door Katie Camlin, een werkneemster in een drankwinkel. Zij tweette maandag om 12.21 uur: 'Iemand van de Chiefs kwam hier net binnen en kocht zes flessen Dom Perignon. Hij zei dat er vandaag een 'big signing' is. Hij zei dat het niet Chris Jones is, dus gok ik dat het de Mahomesdeal is.'Camlin verwijderde de tweet vrij snel, uit schrik dat ze iets verkeerd had gedaan. Maar intussen was het kwaad al geschied...Het contract dat Mahomes tekende is het grootste ooit in de sportgeschiedenis en dat in een periode waarin zowat alle bedrijven en sportclubs het financieel enorm moeilijk hebben.Het vorige record was nog maar zestien maanden oud. Toen zette baseballspeler Mark Trout zijn handtekening onder een verbintenis van 12 jaar en 400 miljoen euro bij de Los Angeles Angels. Trout loste in maart 2019 de bokser Canelo Álvarez af, die een half jaar eerder een contract voor 5 jaar en 350 miljoen euro bij mediagigant DAZN afsloot.Opmerkelijk: het is voor de eerste keer in de geschiedenis dat een NFL-speler het grootste contract ooit tekent. Buiten Mahomes en Álvarez bestaat de top tien van lucratiefste contracten uitsluitend uit baseballspelers.Maar het is niet omdat de Amerikaanse quarterback het grootste contract uit de geschiedenis heeft, dat hij ook de bestbetaalde atleet ter wereld is. Volgens de jaarlijkse Forbes-lijst is dat nog steeds Roger Federer, die zo'n 95 miljoen euro per jaar verdient, gevolgd door Cristiano Ronaldo (93 miljoen) en Lionel Messi (92 miljoen). Mahomes wordt zelfs niet eens de bestbetaalde NFL-speler. Dat is voorlopig nog steeds Kirk Cousins van de Minnesota Vikings met een jaarlijks inkomen van 54 miljoen euro.Van baseballspelers is er zelfs nog nauwelijks sprake in de top 100 van Forbes. In 2019 stonden er nog vijftien in, nu is het er nog maar één: Clayton Kershaw van de Los Angeles Dodgers, met een jaarsalaris van 24 miljoen euro.Momenteel staat Patrick Mahomes nog niet eens in die top 100, want hij verdiende tot gisteren 'slechts' 750.000 euro per jaar. En Mahomes moet zich ook geen zorgen maken over eventuele blessures, want zelfs dan nog zal de Amerikaan 120 miljoen euro krijgen.