Bekijk: de hoogtepunten van het NBA All-Star Game

Team LeBron startte met - naast LeBron James - ook James Harden, Kevin Durant, Damian Lillard en Kyrie Irving in de basis. Aan de overzijde begonnen Giannis Antetokounmpo, Kemba Walker, Stephen Curry, Paul George en Joel Embiid aan de partij.

Team LeBron slaagde erin een achterstand van 20 punten op te halen, bij de rust leidde Team Giannis nog met 82-95. In het derde quarter schakelden James en co. een versnelling hoger. Dankzij Durant (31 punten), Klay Thompson (20), James (19) en Kawhi Leonard (19) konden ze het tij nog keren.

Antetokounmpo was de topscorer van het prestigieuze duel tussen de beste basketballers uit de NBA. De 'Greek Freak' maakte 38 punten. Durant werd verkozen tot MVP of meest waardevolle speler, de tweede keer in zijn carrière (na 2012). Er waren in totaal 62 driepunters, een record voor een All Star Game.

Hoogtepunten

Zoals het een All-Star Game betaamt, is vermaak en spektakel echter belangrijker dan het resultaat. Enkele must-sees op een rij:

Curry die met een geniale botspass over Durant de meegevolgde Antetokounmpo een slam dunk op een dienblaadje aanbiedt:

Ook deze 360°-dunk van Paul George deed het publiek opveren:

Special guests Dirk Nowitzki en Dwyane Wade mochten ook even meedoen, als eerbetoon aan de twee basketlegendes die na dit seizoen afzwaaien. Dwyane Wade bedankte onder andere met een prachtige alley-oop voor zijn maatje LeBron James...

... terwijl Nowitzki meteen na zijn invalbeurt twee driepunters knalde:

Driepunters zijn ook de specialiteit van Stephen Curry, zelfs als hij daarbij foutief wordt aangevallen door (ploegmaat bij de Golden State Warriors) Klay Thompson. Met de bijhorende vrijworp goed voor vier punten:

De afscheidsspeech van Nowitzki en Wade voor de start van de wedstrijd (vanaf 0:45):

Eerder in het All-Star Weekend was er ook al de traditionele Slam Dunk Contest, gewonnen door Hamidou Diallo van de Oklahoma City Thunder. De indrukwekkende jump van Diallo over NBA-legende Shaquille O'Neal, circa 2 meter en 15 centimer groot, ging viraal:

Het driepuntcontest werd niet door topfavoriet Curry gewonnen, maar door Joe Harris van de Brooklyn Nets: