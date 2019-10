Dit jaar doet er opnieuw een Belg mee aan de Red Bull Rampage in Utah in de VS, Thomas Genon. Daarin moet hij van een berg sprinten en ondertussen ook wat kunstjes uit zijn mouw schudden.

De woestijn rond Virgin in Utah vormt op vrijdag 25 oktober 2019 het decor van een waanzinnige mountainbikewedstrijd: Red Bull Rampage. De 21 beste rijders ter wereld gooien zich van de hoge en steile heuvels naar beneden. Met al enkele jaren ook een Belg bovenop die berg in de VS natuurlijk. Thomas 'Tommy G' Genon is absolute wereldtop in het mountainbiken en neemt nu al voor de zevende keer deel.

'De omstandigheden waarin we moeten rijden zijn extreem zwaar. De hitte, de steile hellingen en het feit dat we zelf onze track uit de rotsen moeten houwen en graven maken van Red Bull Rampage een unieke wedstrijd. En een gevaarlijke!' zegt Thomas Genon. 'Een normale slopestyle-wedstrijd lijkt kinderspel naast Utah. We kiezen zelf hoe we rijden, en hoe moeilijk we het onszelf maken. De focus ligt niet op de kuntjes, maar vooral op heelhuids beneden geraken. Er zijn niet al te veel regels. Dat zegt genoeg...'

Het concept van Red Bull Rampage is simpel. De rijders moeten samen met hun team een eigen parcours uittekenen in de bergen. Ze krijgen vier dagen om te hakken, slijpen en kerven, en vier dagen om te trainen voor de wedstrijd. Op de wedstrijddag krijgen ze twee kansen om zo spectaculair mogelijk af te dalen. Een jury geeft punten en de rijder met de meeste punten wint.

'Red Bull Rampage is de hemel én de hel. Je zo goed mogelijk voorbereiden is dan ook een hele onderneming', zegt Genon. 'Je moet fysiek helemaal top zijn, en ook mentaal sta je best stevig in je schoenen, want die afdalingen zijn niet voor mietjes. Daar moet je klaar voor zijn.'

Thomas Genon. © Red Bull Content Pool