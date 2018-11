Belg Thierry Neuville in spannende strijd voor wereldtitel rally

Voor het eerst sinds 2003 zal de laatste WRC-manche moeten beslissen wie zich straks wereldkampioen rally mag noemen. In een soort final three zullen drie protagonisten zondag in Australië moeten uitmaken wie het kroontje past. Wordt het leider tegen wil en dank Sébastien Ogier? Of Thierry Neuville? De dolgelukkige tweede in de stand. Of gaat Ott Tänak, de verrassende en discrete special guest, met de buit lopen?

Sport/Voetbalmagazine sprak met de navigator in de rallystoel naast hem, Nicolas Gilsoul.

De rivaliteit tussen jullie en de tandem Sébastien Ogier - Julien Ingrassia is nooit zo groot geweest. Heeft dat de voorbije weken een effect gehad op de sfeer in de coulissen?

GILSOUL:'We hebben van thuis uit een bepaalde opvoeding meegekregen die een invloed heeft op onze normen en waarden. Wel, op ethisch vlak verschillen we duidelijk van Sébastien en Julien. Al kunnen we hen niets aanwrijven aangezien de reglementen veel toelaten. De reglementen evolueren niet aan hetzelfde tempo als de rallysport zelf en daardoor creëer je een soort vacuüm dat rijders de gelegenheid geeft om bepaalde praktijken uit te voeren. De deontologie respecteren is voor mij vanzelfsprekend, maar in de geschiedenisboeken is er enkel plaats voor de winnaars.'

Dankzij de rivaliteit met Ogier en Ingrassia worden jullie tot het uiterste gedreven.

GILSOUL:'We doen het al enkele seizoenen goed en dat heeft volgens mij niets met hen te maken. Er is wederzijds respect. Dat zie je en voel je als we elkaar tegenkomen. Het is wel zo dat de concurrentie ons zo erg pusht dat we ons inspannen om de factor toeval zo veel mogelijk uit te sluiten. Maar het allerbelangrijkste is Thierry te isoleren in een cocon - dat is de beste manier om hem te doen presteren.'

Tot slot: mag de wereldkampioen zich automatisch de beste rijder noemen?

GILSOUL: 'Eerlijk? Ik weet niet of de toekomstige wereldkampioen de beste is van de hoop, maar het zal in ieder geval het meest complete duo van het seizoen zijn dat zal zegevieren.'