Belgian Cats hebben in openingsduel geen kind aan Puerto Rico

Julie Vanloo kroonde zich met 17 punten tot beste schutter in het Belgische kamp, voor Emma Meesseman (16 punten, 14 rebounds) en Kyara Linskens (15 punten). Ook Jana Raman eindigde in de dubbele cijfers (10 punten en 9 rebounds). Ann Wauters, lang op de sukkel met knieproblemen, kwam niet in actie.

De Belgen namen meteen het heft in handen en kwamen al snel 5-0 en daarna zelfs 16-1 voor. Na het eerste kwart stond er 18-3 op het scorebord, bij de rust 48-6.

Na de pauze gingen de Cats door op hun elan. Bij het einde van het derde kwart leidden de roodhemden met 72-18.

Dankzij de ruime zege nemen de Belgen een stevige optie op de barrages. Die zijn weggelegd voor de nummers twee en drie van elke groep. De poulewinnaars stoten rechtstreeks door naar de kwartfinales. Met ook nog Aziatisch kampioen Japan en Europees kampioen Spanje in de poule, is België daarvoor geen favoriet. Spanje klopte zaterdag Japan met 84-71.

Zondagnamiddag (14u30) komen de Belgen al opnieuw in actie tegen Japan, dinsdagavond (21u) wacht Spanje.

België neemt voor het eerst deel aan het WK basket voor vrouwen. Bondscoach Philip Mestdagh putte voor zijn selectie grotendeels uit de groep die vorig jaar brons haalde op het EK.