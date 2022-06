Sam Van Rossom heeft maandag bekendgemaakt dat hij stopt als Belgisch international. De 36-jarige spelverdeler gaat niet mee met de Belgian Lions naar het EK basketbal later dit jaar (1-18 september).

Van Rossom speelde achttien jaar voor de Belgische nationale ploeg. Hij verzamelde 121 caps en debuteerde in 2005 op negentienjarige leeftijd in het Finse Tampere. 'We zagen toen al dat hij het Belgische basketbal zou veranderen. We verliezen met Sam een fantastisch talent met een groot hart voor de Belgian Lions,' zegt high performance manager Jacques Stas maandag. Van Rossom speelde voor België vier EK's (2011, 2013, 2015 en 2017).

Zijn afscheid van de nationale ploeg komt er door clubverplichtingen. Van Rossom kreeg een contractverlenging voorgeschoteld bij Valencia op voorwaarde dat hij deze zomer geen interlands zou spelen. Zo hoopt de club blessures te vermijden. Van Rossom stemde met pijn in het hart in met de eis. Hij speelt sinds 2013 bij Valencia. De club ontving voor volgend seizoen een uitnodiging om deel te nemen aan de EuroLeague.

'Mijn ambitie was enerzijds om in september een vijfde EK te betwisten en anderzijds om ons te kwalificeren voor een eerste wereldkampioenschap (in 2023, red.). Dat kan dus jammer genoeg niet doorgaan. Deze basketbalfamilie vormde een groot stuk van mijn leven. Vele emoties, schitterende reizen, euforie en ontgoochelingen passeerden de revue. Ik wens vooral coach Dario Gjergja, zijn staf en mijn ploegmaats enorm veel succes. We hebben een mooie en jonge lichting. De opvolging is er en er staan ons nog mooie tijden te wachten. Ik word vanaf nu één van de vele fans van de Belgian Lions,' zei Sam Van Rossom op de persconferentie.

Met 121 selecties is hij lid van 'Club 100' van Basketbal Belgium. Enkel Christophe Beghin, Jonathan Tabu, Axel Hervelle en Jef Eygel tellen meer caps.

Begin mei werd Van Rossom voor het eerst papa. Belgian Cat Jana Raman is zijn partner.

De Belgian Lions bereiden zich momenteel in Bergen voor op de wedstrijden tegen Slovakije (donderdag in Bergen) en Servië (zaterdag in Nis) in de kwalificaties voor het WK van 2023.

Voorlopig bekleden de Lions de derde plaats in groep A in de eerste kwalificatieronde. Als ze winnen tegen Slovakije, stoten ze samen met Griekenland, Turkije en Groot-Brittannië uit groep B door naar de volgende ronde.

Van Rossom speelde achttien jaar voor de Belgische nationale ploeg. Hij verzamelde 121 caps en debuteerde in 2005 op negentienjarige leeftijd in het Finse Tampere. 'We zagen toen al dat hij het Belgische basketbal zou veranderen. We verliezen met Sam een fantastisch talent met een groot hart voor de Belgian Lions,' zegt high performance manager Jacques Stas maandag. Van Rossom speelde voor België vier EK's (2011, 2013, 2015 en 2017). Zijn afscheid van de nationale ploeg komt er door clubverplichtingen. Van Rossom kreeg een contractverlenging voorgeschoteld bij Valencia op voorwaarde dat hij deze zomer geen interlands zou spelen. Zo hoopt de club blessures te vermijden. Van Rossom stemde met pijn in het hart in met de eis. Hij speelt sinds 2013 bij Valencia. De club ontving voor volgend seizoen een uitnodiging om deel te nemen aan de EuroLeague. 'Mijn ambitie was enerzijds om in september een vijfde EK te betwisten en anderzijds om ons te kwalificeren voor een eerste wereldkampioenschap (in 2023, red.). Dat kan dus jammer genoeg niet doorgaan. Deze basketbalfamilie vormde een groot stuk van mijn leven. Vele emoties, schitterende reizen, euforie en ontgoochelingen passeerden de revue. Ik wens vooral coach Dario Gjergja, zijn staf en mijn ploegmaats enorm veel succes. We hebben een mooie en jonge lichting. De opvolging is er en er staan ons nog mooie tijden te wachten. Ik word vanaf nu één van de vele fans van de Belgian Lions,' zei Sam Van Rossom op de persconferentie. Met 121 selecties is hij lid van 'Club 100' van Basketbal Belgium. Enkel Christophe Beghin, Jonathan Tabu, Axel Hervelle en Jef Eygel tellen meer caps. Begin mei werd Van Rossom voor het eerst papa. Belgian Cat Jana Raman is zijn partner. De Belgian Lions bereiden zich momenteel in Bergen voor op de wedstrijden tegen Slovakije (donderdag in Bergen) en Servië (zaterdag in Nis) in de kwalificaties voor het WK van 2023.Voorlopig bekleden de Lions de derde plaats in groep A in de eerste kwalificatieronde. Als ze winnen tegen Slovakije, stoten ze samen met Griekenland, Turkije en Groot-Brittannië uit groep B door naar de volgende ronde.