België en India houden elkaar in evenwicht

Bij de rust stond het 0-1 in het voordeel van de Red Lions, die in het slot een achterstand nog wisten op te halen. De Belgen blijven met dit resultaat in de running voor rechtstreekse kwalificatie voor de kwartfinales, al is India nog steeds groepsleider dankzij een beter doelsaldo.

Het duel met het gastland vormde een eerste grote test voor de troepen van Shane McLeod, die mikken op de wereldtitel. De Indiërs, die op de eerste speeldag Zuid-Afrika (FIH 15) met 5-0 versloegen, werden luid aangemoedigd in het goed gevulde Kalinga Stadium. Toch waren het de Belgen die in de achtste minuut op voorsprong kwamen. Alexander Hendrickx trof raak na een strafcorner. De Red Lions mochten met een voorsprong gaan rusten na een eerste wedstrijdhelft waarin ze domineerden.

Na de pauze kwamen de Indiërs veel dreigender voor de dag, met resultaat. Harmanpreet Singh (39.) zette een strafbal om. En in de 47e minuut bracht Simranjeet Singh de 2-1 op het scorebord. Maar vier minuten voor affluiten profiteerde Simon Gougnard van slap verdedigen bij India: 2-2. Woensdag openden de Red Lions in groep C met een 2-1 zege tegen Canada (FIH 11). Volgende week zaterdag volgt nog een duel met Zuid-Afrika, dat eerder op de dag 1-1 gelijkspeelde tegen Canada.

Aan het WK nemen zestien landen deel, verdeeld in vier groepen van vier. Elke groepswinnaar stoot direct door naar de kwartfinales, de nummers twee en drie spelen barragewedstrijden voor een plek bij de laatste acht. De Red Lions zijn in India op zoek naar hun eerste internationale titel, na zilveren medailles op de Spelen (2016) en het EK (2013 en 2017).