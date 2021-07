Belgische 3x3-basketters stunten en staan in halve finale na nederlaag Nederland

De Belgian Lions gaan in het 3x3 basketbal door naar de halve finales op de Olympische Spelen in Tokio. Door de nederlaag van Nederland in de laatste poulewedstrijd wipt het Belgische mannenteam over onze noorderburen naar de tweede plaats in de groep, waardoor het zich rechtstreeks plaatst voor de laatste vier.

