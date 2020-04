Verschillende Belgische topsporters hebben samen met sportmarketingbedrijf Flying Colours een oproep tot steun gelanceerd voor de Belgische Federatie van Voedselbanken tijdens de coronacrisis. Onder meer voetbaltrainer Philippe Clement, wielrenner Oliver Naesen en Red Flame Tessa Wullaert zetten hun schouders onder het project.

Het tekort aan voedsel, vrijwilligers en financiële middelen bracht de voedselvoorziening van bijna 170.000 Belgen die onder de armoedegrens leven ernstig in het gedrang. Daarom lanceerden de Voedselbanken medio maart een noodoproep voor vrijwilligers en financiële middelen om zelf voedsel te kunnen aankopen.

Die oproep viel niet in dovemansoren. Niet enkel de overheid, diverse bedrijven, organisaties en vele medeburgers, maar ook de sportwereld liet van zich horen. Naast de Pro League bieden onder impuls van Flying Colours nu ook een hele reeks topsporters zich aan om het initiatief mee te ondersteunen.

Zij hebben oor naar de problemen waarmee de Voedselbanken op dit ogenblik kampen, en tonen zich bereid om de vraag naar extra financiële middelen te ondersteunen.

Zo lanceren Rode Duivels Hendrik Van Crombrugge en Nacer Chadli, Club Brugge-coach Philippe Clement, Red Flame Tessa Wullaert, wielrenners Pieter Serry en Oliver Naesen en Belgian Lion Vincent Kesteloot dezer dagen via hun kanalen op de sociale media een oproep om de Voedselbanken financieel te steunen.

Jef Mottar, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Federatie van Voedselbanken, was opgetogen met het initiatief. 'Met hun oproep bewijzen deze topsporters dat zij, ondanks hun afzondering tijdens de coronacrisis, meeleven met wat vandaag in de maatschappij gebeurt. Zij geven om het lot van de minderbedeelden, die nu helemaal uit de boot dreigen te vallen. Hun actie is voor de Voedselbanken, hun lokale aangesloten verenigingen en de duizenden vrijwillige medewerkers een hart onder de riem om deze kwetsbare groep te blijven ondersteunen.'

Hendrik Van Crombrugge:

