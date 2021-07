De Belgische turnsters zijn dinsdag op de achtste plaats geëindigd in de teamfinale op de Olympische Spelen in Tokio. De gouden medaille ging naar Rusland. Titelverdediger VS, die na de sprong niet meer kon rekenen op vedette Simone Biles, moest tevreden zijn met het zilver. Groot-Brittannië vervolledigde het podium.

Nina Derwael, Maellyse Brassart, Lisa Vaelen en Jutta Verkest verzamelden voor België 159.695 punten. Ze hadden zich als vijfde met 163.895 punten geplaatst voor een eerste olympische teamfinale voor België. Op de Spelen in Rio de Janeiro eindigde de Belgische ploeg nog op de twaalfde plaats.

Team BelGym kende een mindere start met veel foutjes aan de balk, wat slechts 36.999 punten opleverde. Op de vloer sprokkelden de Belgen 39.332 punten, op de sprong 41.732. De Belgen sloten af met 41.632 op de brug met ongelijke leggers. Nina Derwael, tweevoudig wereldkampioene op dit toestel, pakte uit met een score van 15.400. Zo deed ze nog beter dan de 15.366 waarmee ze zondag de beste was in de kwalificaties. Haar Amerikaanse concurrente Sunisa Lee turnde dinsdag een oefening die eveneens 15.400 punten opleverde. Dat belooft voor de brugfinale.

Rusland, dat in Tokio onder neutrale vlag aantreedt, turnde 169.528 punten bijeen. De Verenigde Staten pakten zilver met 166.096 punten, Groot-Brittannië werd derde met 164.096 punten.

Bij de Verenigde Staten kwam vedette Biles alleen maar op de sprong in actie. Daarin behaalde ze 'slechts' 13.766 punten, haar laagste score ooit op dit toestel in haar olympische carrière. USA Gymnastics bevestigde op Twitter dat Biles zich terugtrok "omwille van een medisch probleem". De andere toestellen liet Biles dus aan zich voorbijgaan. Ondanks haar beperkte inbreng veroverde ze haar zesde olympische medaille met de Verenigde Staten. In Rio was ze goed voor vier keer goud (allround, sprong, vloer, team) en een keer brons (balk). Biles telt ook negentien wereldtitels op haar indrukwekkende erelijst. Donderdag verdedigt ze normaal gezien haar olympische titel in de allroundcompetitie. Ze verzekerde zich eerder ook van een stek voor alle toestelfinales. "Op dagelijkse basis zal bekeken worden of ze medisch kan vrijgegeven worden voor de komende competities", aldus USA Gymnastics.

In de mannencompetitie veroverde Rusland maandag eveneens de olympische titel, voor gastland Japan en China.

Donderdag komen Nina Derwael en Jutta Verkest nog in actie in de allroundfinale. In de finale van de brug met ongelijke leggers mikt Derwael zondag op de gouden medaille.

