Voor de laatste keer kiezen we vijf momenten om naar uit te kijken op de Winterspelen. Deze keer voor het slotweekend, met onder meer de ijshockeyfinale bij de mannen, de massastarts in het langlaufen en het snelschaatsen, met Bart Swings als een van de grote favorieten.

Langlaufen - 50 km en 30 massastart mannen en vrouwen - zaterdag om 7 uur en zondag om 7.30 uur zondag

Het was een van de meest controversiële sprints ooit in het langlaufen, die in het slot van de 50 kilometer massastart op het WK in Oberstdorf vorig jaar. Johannes Hoesflot Klaebo hinderde er de Rus Alexander Bolshunov, waarop die pas derde werd, na Klaebo en diens landgenoot Emil Iversen. Tot woede van heel Noorwegen werd supervedette Klaebo echter gediskwalificeerd. Al schoof zo Iversen op naar plek één, zeven tienden voor Bolshunov, als tweede.

Na goud op de skiathlon en zilver op de 15 km klassieke stijl in Peking zal de Rus erop gebrand zijn om eindelijk die felbegeerde titel op de langste afstand te winnen. Maar ook Klaebo zal willen bewijzen dat hij de beste is, na de diskwalificatie van vorig jaar. In Peking won de Noor al de korte sprintafstand. De Fin Iivo Niskanen, die goud pakte op de 15 kilometer klassieke stijl, is een andere kandidaat voor het podium. Van Team Belgium tekent langlaufer Thibaut de Marre present.Bij de vrouwen is de Noorse Therese Johaug topfavoriete. Zij pakte de laatste twee wereldtitels op de 30 km massastart en kroonde zich in Peking al tot olympische kampioene in de skiathlon en de 10 km klassieke stijl. Haar grootste opponentes worden allicht de Zweedse Frida Karlsson en de Russische Natalia Nepryaeva, die in januari de Tour de Ski-titel veroverde.In het curling bij de mannen maakte het Britse team van Bruce 'Brucie' Mouat, als regerend wereldkampioen, zijn favorietenrol tot nu toe waar, nadat het in de halve finales de Amerikaanse titelverdediger uitschakelde. In de andere halve finale elimineerde Zweden de vroegere grootmacht Canada, met Niklas Edin als skip, die in 2014 al brons pakte en in 2018 zilver. Ligt het goud nu klaar in Peking? Of bezorgt Mouat Groot-Brittannië zijn eerste gouden medaille op deze Winterspelen? Tot nu toe heeft Team GB zelfs nog geen enkele plak behaald.Daar kan zondag bij de vrouwen nog zilver of goud bij komen, want het Britse team van skip 'Evey' Muirhead, dat regerend Europees kampioen is en in de halve olympische finale Zweden klopte, neemt het op tegen Japan. Aangevoerd door skip Chinami Yoshida versloeg het in de andere halve finale verrassend tweevoudig wereldkampioen Zwitserland. 74 jaar en 11 dagen is het geleden dat België zijn tot dusver enige gouden medaille op de Winterspelen behaalde. Toen in 1948, met Micheline Lannoy en Pierre Baugniet in het kunstschaatsen voor paren.Doet Bart Swings er daar zaterdagmorgen in Peking nog één bij? Hij is alvast een van de topkandidaten voor de medailles, op een nummer waarop hij in 2018 al zilver behaalde in Pyeongchang, brons pakte op het laatste WK, en ook twee Europese titels veroverde, in 2020 en 2022, telkens in Heerenveen. Toen waren zijn belangrijkste concurrenten er echter niet bij: de Amerikaanse drievoudige wereldkampioen Joey Mantia, en de Zuid-Koreaanse olympische kampioen Lee Seung Hoon.Al staan er ook vraagtekens achter hun naam: Mantia sukkelt naar eigen zeggen met de rug en gaf verstek voor de 1000 meter op vrijdag, nadat hij op de 1500 meter ook slechts zesde werd. Lee Seung Hoon heeft sinds zijn olympische titel in Pyeongchang geen noemenswaardige resultaten meer neergezet. Het was zijn landgenoot Jae Won Chung die meer op de voorgrond trad (brons op het WK 2019).Zij, het Nederlandse duo Jorrit Bergsma/Sven Kramer (die zijn allerlaatste race afwerkt, al dan niet in de finale), plus de Canadees Jordan Belchos worden Swings' grootste tegenstanders.Onze landgenoot heeft het voordeel dat hij én een harde race aankan, én kan winnen in de sprint, zoals op het EK. Al is vooral de vraag: kan hij daarin ook Mantia kloppen - als die tenminste echt fit is? Als eenzaat, tegen landen met twee schaatsers, moet Swings proberen zich niet te laten verrassen door tactische spelletjes, hopen op een snelle wedstrijd en er dan een lange sprint van maken om Mantia te kunnen afschudden. Bij de vrouwen is de Nederlandse Irene Schouten, na haar goud op de 3000 en 5000 meter, torenhoog favoriete. Van alle schaatsnummers ligt de massastart haar, als ex-marathonschaatsster, ook het meest na aan het hart. Hoewel er vaak iets onverwachts gebeurt in de 'minimarathon' over zestien ronden, kan de tweevoudig wereldkampioene altijd vertrouwen op haar razendsnelle eindschot.Van Belgische zijde neemt ook Sandrine Tas deel. Zij is gepokt en gemazeld in het skeeleren, zoals Swings, dus is een topachtplaats zeker reëel.Stuurvrouw An Vannieuwenhuyse en remster Sara Aerts staan na de eerste dag in het bobsleeën op een 15e plaats, na een 17e tijd in de eerste en 12e tijd in de tweede run. Op 17 honderdsten van de 10e stek. Dat is dus misschien nog haalbaar als ze met hun Ruby-bob die progressie kunnen doorzetten. Voor het goud lijkt de Duitse Laura Nolte al bijna buiten schot, met een halve seconde voorsprong op haar landgenote Mariama Jamanka en 74 honderdsten op de Amerikaanse Elana Meyers Taylor. De genaturaliseerde Amerikaanse Kaillie Humphries (goud in 2010 en 2014, brons in 2018) is voorlopig pas vijfde. De winnaars in de viermansbob bij de heren (reeksen zaterdag en zondag, om 2.30 uur en 4.05 uur) kan u nu al opschrijven: het team van stuurman Francesco Friedrich, de Duitser die ook al de snelste was in de tweemansbob. En in Peking meer dan waarschijnlijk zijn dérde olympische dubbel op rij kan/zal realiseren.Een dubbel in de twee- en viermansbob die Friedrich ook al neerzette in de jongste vier (!) WK's. Mogelijk wordt het, zoals in de tweemansbob, zelfs een compleet Duits podium, met Johannes Lochner op twee, en Christoph Hafer op drie.De afwezigheid van de NHL-ijshockeysterren leidde tot de niet eens zo verrassende vroege uitschakelingen van grootmatchen VS (in de kwartfinale tegen Slovakije) en Canada (in de kwartfinale tegen Zweden). De laatste Amerikaanse titel in het ijshockey zonder NHL-vedetten blijft zo dateren van 1980, de fameuze 'Miracle on Ice', tegen de toen oppermachtige Sovjet-Unie.Slovakije kon echter niet doorstoten naar de finale, want in de halve finale botste het op Finland, dat na 1988 en 2006 voor de derde keer de eindstrijd van een olympisch ijshockeytoernooi haalt. Sowieso is Finland al zeker van een zevende medaille in de laatste tien Winterspelen. En misschien wordt het de allereerste gouden plak, na nederlagen in de finales van 1988 (tegen de Sovjet-Unie) en 2006 (tegen Zweden).In de finale zullen de Finnen de sticks kruisen met de Russen, die de Zweden na penalty shootouts versloegen in de andere halve finale. De Russen verdedigen hun olympische titel van 2018 en zullen hopen op een herhaling van de finale van 1988 in Calgary.