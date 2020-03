Amper een dag na de officiële bekendmaking van de nieuwe data voor de dit jaar uitgestelde Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus 2021), is de Japanse bidprocedure voor het evenement ter discussie gesteld.

Persbureau Reuters heeft financiële documenten van de Japanse bidcommissie ingezien. Daarin staan onder meer forse betalingen vermeld aan een Japanse zakenman, Haruyuki Takahashi, en aan een instelling met ex-premier Yoshiro Mori aan het hoofd, de huidige voorzitter van het Japanse organisatiecomité.

Takahashi, voormalig directeur van het reclamebureau Dentsu Inc, ontving 8,2 miljoen dollar (ongeveer 7,5 miljoen euro) van de Japanse bidcommissie. Hij verrichtte daarvoor werkzaamheden in het lobbycircuit om de Zomerspelen naar Tokio te halen.

De Japanse bidcommissie maakte aan de firma, zonder winstoogmerk, van Mori een bedrag van 1,3 miljoen euro over. Hiervoor zou het bedrijf voornamelijk "internationale informatie hebben geanalyseerd", aldus een woordvoerder van Mori.

