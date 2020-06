Het Belgische kampioenschap triatlon over de olympische afstand (1.500 m zwemmen, 40 km fietsen, 10 km lopen) zal in het weekend van 19 en 20 september aan de Lacs de l'Eau d'Heure in het Henegouwse Froidchapelle plaatsvinden.

Dat laat de Belgische federatie weten.

Aanvankelijk zou het BK op 5 juli in Kinrooi plaatsvinden, maar die datum was wegens de pandemie niet haalbaar.

Simon De Cuyper en Laura Swannet zijn de titelverdedigers.

In hetzelfde weekend was op dezelfde locatie ook al de Ironlakes gepland, die geldt als nationaal kampioenschap over de volledige afstand en ook het BK over de halve afstand, eerst voorzien voor 7 juni in Geraardsbergen, werd al naar Froidchapelle verplaatst. Nog vier andere door de Belgische triatlonfederatie georganiseerde kampioenschappen vonden een nieuwe datum op de kalender: het BK sprint vindt op 23 augustus in het Luxemburgse Weiswampach plaats, het BK jeugd op 6 september in Brugge, het BK paratriatlon op 20 september in het Nederlandse Alphen aan den Rijn en het BK voor gemengde aflossingsteams op 26 september in het Antwerpse Lille.

Dat laat de Belgische federatie weten.Aanvankelijk zou het BK op 5 juli in Kinrooi plaatsvinden, maar die datum was wegens de pandemie niet haalbaar. Simon De Cuyper en Laura Swannet zijn de titelverdedigers. In hetzelfde weekend was op dezelfde locatie ook al de Ironlakes gepland, die geldt als nationaal kampioenschap over de volledige afstand en ook het BK over de halve afstand, eerst voorzien voor 7 juni in Geraardsbergen, werd al naar Froidchapelle verplaatst. Nog vier andere door de Belgische triatlonfederatie georganiseerde kampioenschappen vonden een nieuwe datum op de kalender: het BK sprint vindt op 23 augustus in het Luxemburgse Weiswampach plaats, het BK jeugd op 6 september in Brugge, het BK paratriatlon op 20 september in het Nederlandse Alphen aan den Rijn en het BK voor gemengde aflossingsteams op 26 september in het Antwerpse Lille.